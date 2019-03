Ciadi ordena a Venezuela pagar US$ 8,700 millones a petrolera ConocoPhillips

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial determinó hoy que Venezuela debe pagar cerca de US$ 8,700 millones a ConocoPhillips por su expropiación en el 2007.

"La República Bolivariana de Venezuela, deberá abonar por concepto de compensación por la expropiación ejecutada el 26 de junio de 2007 en violación del Artículo 6 del Convenio para el Estímulo y Protección Recíproca de las Inversiones entre la República de Venezuela y el Reino de los Países Bajos de fecha 22 de octubre de 1991", indicó el tribunal.

El Ciadi estipuló un pago de cerca de US$ 3,386 millones por ConocoPhillips Petrozuata B.V, de US$ 4,498 por ConocoPhillips Hamaca y más US$ 562 140,959 por ConocoPhillips Gulf of Paria.

El tribunal del Ciadi había dictaminado en el 2013 que las medidas de expropiación decididas por las autoridades venezolanas violaron el derecho internacional.

En su dictamen el panel estipuló que los montos mencionados deberán ser pagados con intereses a una tasa anual del 5.5%, compuesta anualmente, y declaró que los demandantes están obligados a no intentar obtener doble recuperación.

Venezuela, otrora potencia petrolera, está sumida en una severa crisis social y política que ha obligado a un éxodo de millones de personas.

En sintonía con este declive, la producción de petróleo se sitúa en su nivel más bajo en 30 años, por la falta de inversiones.

Venezuela cuenta con las reservas de petróleo más grandes del mundo, más de 300,000 millones de barriles, en su mayoría crudo pesado cuyo procesamiento es costoso.