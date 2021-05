Los flujos netos extranjeros hacia carteras de renta variable y deuda de los mercados emergentes aumentaron en abril por una menor volatilidad de las divisas, y las entradas a las acciones chinas representaron una gran parte del total, mostraron los datos del Instituto de Finanzas Internacionales (IFF).

Los flujos netos estimados de US$ 45,500 millones en abril fueron la cifra mensual más alta desde enero y se comparan con las entradas netas revisadas a la baja de US$ 9,800 millones en marzo. La cifra de abril del 2020 había sido de US$ 6,600 millones.

China se llevó el 95% de los flujos netos hacia la renta variable el mes pasado, con US$ 13,500 millones de un total de US$ 14,200 millones. En deuda, sin embargo, los flujos hacia la deuda china fueron de US$ 4,800 millones de dólares en abril, los más bajos desde las salidas de US$ 11,600 millones en abril del año pasado.

Los flujos no chinos hacia la deuda de los mercados emergentes alcanzaron los US$ 26,400 millones, la cifra más alta desde noviembre.

“El rendimiento real de los mercados emergentes parece estar provocando que los acreedores se aventuren en el extranjero en busca de mayores rendimientos ajustados a la inflación”, dijo en una nota Jonathan Fortun , economista de IIF.

La división geográfica de los datos muestra cifras positivas en todos los ámbitos. Los mejores resultados fueron los de Asia, con entradas de deuda por valor de US$ 15,200 millones, y los de la renta variable, con US$ 5,600 millones. Las entradas en América Latina fueron de US$ 5,500 millones en acciones y US$ 7,800 millones en instrumentos de deuda, según los datos.