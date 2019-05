China planea reforma de gigantes agrícolas estatales

China planea reformar sus gigantes agrícolas estatales mediante la transferencia de los activos comerciales de Sinograin, encargada de las reservas de cereales, al gigante de los alimentos Cofco Corp., según personas con conocimiento del plan.

La reestructuración se llevará a cabo en varias etapas y también incluiría que Cofco asuma la capacidad de trituración de semillas oleaginosas de Sinograin, dijeron las fuentes, que pidieron que no se revelara su identidad porque no están autorizadas a hablar públicamente.

Los pormenores del plan están sujetos a cambios, dijeron las personas. El Gobierno chino quiere completar la reestructuración hacia finales del próximo año, según dos de las personas.

La reestructuración de las mayores empresas estatales de China, el mayor consumidor e importador mundial de productos agrícolas, reverberará en todos los mercados agrícolas mundiales.

Con la medida, Cofco se acercaría a su objetivo de rivalizar con el famoso grupo ’ABCD’ de potencias internacionales de materias primas que dominan los flujos comerciales de productos agrícolas, al tiempo que amplía su capacidad para asegurar suministros de alimentos para el país con mayor población del mundo.

El objetivo de Cofco es asegurar la alimentación de la población china; el papel de Sinograin es más difuso. La compañía importa soja y aceite de soja para reservas estatales, pero también tiene capacidad de triturado y refino de semillas oleaginosas comerciales, lo que la convierte en el quinto mayor actor de China, según su sitio web.

Transferir la capacidad de triturado de Sinograin convertiría a Cofco en la mayor trituradora de China, según datos del Centro Nacional de Información de Granos y Aceites de China.

La Comisión de Supervisión y Administración de Activos, un brazo del Gobierno chino que supervisa a las mayores empresas gubernamentales, no respondió a un fax en el que se solicitaban comentarios. Los representantes de Cofco y Sinograin tampoco respondieron a una consulta remitida por fax y correo electrónico.

La reforma también encajaría con la iniciativa del presidente Xi Jinping de reorganizar las ineficientes empresas estatales de China, que representan casi la mitad de los activos industriales del país. Compañías de acero, energía y productos químicos se encuentran en el programa de reestructuración.

Fundada en 1949, Cofco, con sede en Pekín, tenía responsabilidad exclusiva sobre las importaciones agrícolas del país hasta finales de los años ochenta. La compañía tiene una capacidad total de trituración de semillas oleaginosas de 21.8 millones de toneladas, la mayor en Asia, y una capacidad de refinería de 6 millones de toneladas. Sus compras de soja representan alrededor del 20% de las importaciones totales de China, dijo su presidente en noviembre.

Cofco comenzó a crear una casa de comercio internacional en el 2014 con una ola de compras de US$ 4,000 millones en la que se hizo con el control de Nidera BV y el brazo agrícola de Noble Group Ltd. Si bien su unidad comercial, Cofco International Ltd., se ha visto afectada por malos resultados, un golpe de US$ 200 millones por el fraude de un operador y el descubrimiento de un agujero financiero de US$ 150 millones en Brasil, la compañía reactivó sus planes de expansión mundial el año pasado tras completar una reestructuración corporativa.

Cofco planea comercializar 30 millones de toneladas métricas de maíz para el 2020, 5 millones de toneladas de azúcar y prevé procesar 20 millones de toneladas de soja, de acuerdo con su 13º plan quinquenal propuesto en 2016.

El presidente de Cofco International, Johnny Chi, dijo en marzo que el comerciante mundial planea aumentar los productos básicos agrícolas directamente de los agricultores fuera de China a 60 millones de toneladas por año para el año 2022 desde los 40 millones de toneladas en la actualidad.