La enseñanza en los tiempos del coronavirus

El cierre de las escuelas durante semanas por temor al coronavirus en China y Hong Kong está poniendo a prueba a los niños, y también a sus padres.

Chen Yan, una madre trabajadora, decidió instalar una cámara de vigilancia en casa para ver qué hacía su hijo de 12 años durante el día mientras ella está en la oficina en Shaoguan, en la provincia de Guangdong.

Hasta el momento, lo ha sorprendido haciendo todo menos estudiar, incluso durmiendo la siesta mientras se divisan las lecciones en streaming en la pantalla. “No podemos escuchar una sola oración del maestro sin problemas debido a la lentitud de internet”, dijo. “Y estoy segura de que el maestro no se dará cuenta si mi hijo escucha o no en una clase de 60 estudiantes”.

El brote de coronavirus en China ha contagiado a más de 70,000 personas y ha mantenido paralizada gran parte de su economía desde que surgió en la provincia de Hubei en diciembre.

Esto ha sido un beneficio inesperado para una industria en particular: la educación en línea, o E-Learning, que ahora debe descubrir cómo atraer a estudiantes acostumbrados a la interacción en el aula. Mientras los padres sufren, las empresas chinas de educación en línea están sorprendidas por su buena fortuna. Lo que era un segmento de mercado muy competitivo y con un gran gasto de efectivo es ahora uno de los pocos sectores beneficiados por la crisis de salud.

Eric Yang, fundador de iTutorGroup , con sede en Shanghái, dijo que el número de clases en línea que se tomaron en sus plataformas se triplicó durante los primeros 10 días de febrero frente a un año antes.

“El coronavirus está redefiniendo el sector de la educación en línea”, señaló Yang. “Yo esperaba que las clases en línea superaran los segmentos de tutoría física en tres años, pero ahora creo que el punto de inflexión llegará mucho antes”.

La participación de mercado de la educación en línea en el segmento de tutoría extracurricular de China, de 463,000 millones de yuanes (US$ 66,000 millones), fue solo de 6.5% en el 2018. Dicha cifra podría aumentar a 35.7% para el 2023, según la consultora de negocios Frost & Sullivan.

Unos 2 millones de estudiantes chinos se han inscrito en clases en línea a corto plazo debido al coronavirus, dijo este mes en una nota el analista de Citigroup Mark Li.

El empresario de Hong Kong Ben Chu, de 42 años, tiene una hija de nueve años que estudia en una escuela primaria internacional que usa la aplicación educativa Seesaw y Google Classroom para asignar trabajos, compartir materiales y entregar tareas.

“Aprender en línea es un compromiso razonable en este especial momento”, sostuvo Chu. “Pero nunca reemplazará un salón de clases, las experiencias de aprendizaje cara a cara”.

El impulso a las plataformas de aprendizaje en línea puede disminuir rápidamente después de que pase la epidemia.

“No hay garantía de que este auge a corto plazo pueda convertirse en un crecimiento a largo plazo”, dijo Yvette Chan, directora gerente con sede en Hong Kong de la consultora Alvarez & Marsal.

DingTalk, de Alibaba, que ahora es la aplicación gratuita más descargada en la tienda de aplicaciones iOS de China, lanzó nuevas características para la configuración del aula, como lecciones en streaming para más de 300 participantes y un sistema de evaluación y calificación en línea. Según Envolve Group, firma de inversión enfocada en la educación, al menos 50 millones de estudiantes desde primaria hasta secundaria se habían inscrito en sus programas de educación en línea al 10 de febrero.

