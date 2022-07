El productor chino más grande de compuestos de litio Ganfeng Lithium Co Ltd dijo el lunes que comprará Lithea Inc, vinculada a reservas en Argentina, por hasta US$ 962 millones mientras busca asegurarse acceso a más recursos para la producción de metales clave para baterías.

La privada Lithea posee derechos sobre dos lagunas de sal de litio en la provincia argentina de Salta, en el noroeste del país sudamericano.

El acuerdo se produce en momentos en que empresas se apresuran en asegurar recursos de litio a medida que la demanda del metal crece por expectativas de un fuerte incremento en la demanda de vehículos eléctricos.

Con la compra, Ganfeng, un proveedor de litio apto para baterías para productores de vehículos eléctricos como Tesla , reforzará “el diseño de sus recursos de litio” y su autosuficiencia de recursos, señaló la compañía china en un comunicado al regulador de acciones.

El año pasado la producción global de litio subió un 21%, impulsada por una fuerte demanda de baterías de iones de litio de calidad industrial, según datos de la Encuesta Geológica de Estados Unidos (USGS).

Argentina, que forma parte del llamado “triángulo de litio” junto a Chile y Bolivia, ha estado intentando atraer a más inversores con nueva infraestructura para la actividad minera y recortes impositivos.

En diciembre Rio Tinto dijo que compraría el proyecto de litio de Rincón en la provincia de Salta por US$ 825 millones como parte del plan de la minera internacional de construir su negocio de materiales para baterías.

La estadounidense Lithium Americas Corp también tiene un proyecto de litio en la misma zona.

Lithea es propiedad de LSC Lithium B.V., que a su vez pertenece a Pluspetrol Resource Corp, una compañía de hidrocarburos.