China criticó el jueves a Estados Unidos por imponer nuevas sanciones a entidades y personas chinas por supuestamente transferir petróleo desde Irán, y acusó a Washington de “hostigamiento”.

La cooperación de China con Irán es legítima y legal, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo el miércoles que impuso sanciones a cinco ciudadanos y seis entidades chinas que, afirmó, han violado las restricciones que Washington impuso unilateralmente a Teherán.

Estas incluyen a dos filiales de Cosco Shipping Corporation, Cosco Shipping Tanker Dalian y Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman and Ship Management Co Ltd.

“Estamos diciendo a China y a todos los países: sepan que vamos a sancionar todas las violaciones”, dijo el miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en Nueva York.

China, que ya está envuelta en una disputa comercial con Estados Unidos, respondió que sus negocios con Irán son legales y deberían ser respetados.

“Siempre nos opusimos a la llamada jurisdicción de largo alcance y las sanciones unilaterales”, comentó el portavoz Geng. “Nosotros también nos oponemos a la práctica de hostigamiento de Estados Unidos”, agregó, instando a Washington a “corregir su mala conducta”.

Los ataques del 14 de septiembre contra instalaciones petroleras sauditas, por el que Estados Unidos culpó a Irán, han sacudido a Oriente Medio y generaron preocupaciones sobre una guerra más extendida. Teherán niega cualquier participación.