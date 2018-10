Chilena Codelco ha vendido casi toda su producción de 2019

La demanda china de cobre ha sido tan fuerte en los últimos meses que Codelco casi ha vendido toda su producción del próximo año, mucho antes de lo programado, según el presidente del directorio de la cuprífera estatal chilena.

“Es extremadamente fuerte, no solo de China, sino de todo el mundo", comentó en una entrevista en Londres Juan Benavides, quien asumió la presidencia del directorio de Codelco en mayo. La ola de compras se da en momentos en que los precios del metal rojo anotan una caída de 15% en lo que va de año ante el temor de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China erosione el crecimiento mundial.

"La guerra comercial no es buena en absoluto", aunque "la demanda es fuerte, los inventarios son bajos y la oferta no crece tanto como la demanda", precisó. Proyecta que los precios sobrepasarán los US$ 3 por libra (US$ 6,612 por tonelada) a medida que el ritmo de la demanda supere al de la oferta. Los futuros se cotizan en torno a los US$ 6,218 por tonelada el martes en la Bolsa de Metales de Londres.

Las mineras y los inversionistas son cada vez más optimistas respecto al cobre debido a la oferta limitada y la baja de las reservas mundiales. Codelco suscribió contratos de suministro de cátodos de cobre con compradores europeos con una prima de US$ 98 por tonelada según los precios de referencia, la más alta desde el 2015. Las primas por contratos firmados este año con clientes chinos y estadounidense aumentaron también entre 15% y 17%.

Las ventas de este año son "increíblemente buenas", aseguró el vicepresidente de Codelco, Roberto Ecclefield. "Es la primera vez que se ve [las ventas de] China, EE.UU. y los europeos muy fuertes, y eso es único en muchos años".

En junio, el presidente ejecutivo Nelson Pizarro anunció que la compañía adelantaría las negociaciones de contratos de oferta, que normalmente comienzan en el período octubre-noviembre. La minera está "casi lista" con su campaña anual de ventas y espera terminar en las próximas semanas, detalló Ecclefield.

"Hemos escuchado a nuestros colegas. En algunos lugares están diciendo: mira, ahora mismo no hay cobre en el mercado ahora para cumplir con todos los requisitos", afirmó Benavides."Vemos inventarios muy bajos".

No basta

Codelco pretende mantener su producción anual en 1,7 millones de toneladas de cobre, aclaró Benavides. Pero a medida que sus gigantescas y centenarias unidades envejecen y las leyes de mineral disminuyen, necesita invertir miles de millones en proyectos estructurales para modernizar las minas y evitar una baja productiva.

La compañía tiene prevista una serie de inversiones para los próximos siete años por un total cercano a US$ 40,000 millones, informó Benavides.

Agregó que la cuprífera buscará reducir algunas de sus inversiones no esenciales y podría recortar US$ 500 millones y US$ 1,000 millones al año destinados a dichos planes. La estatal fijó un límite de gasto de capital de US$ 4,000 anuales, explicó.

"Más o menos el 60% de los proyectos son estructurales y los otros son para modernizar maquinaria, mejorar la sustentabilidad, esas son las cosas que revisaremos", sostuvo Benavides. "Los proyectos estructurales no están en discusión".