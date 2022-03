El nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric Front, en su discurso puso en agenda erradicar la crisis migratoria, la desigualdad social, la delincuencia, la violencia contra la mujeres, la pugna con los pueblos originarios en el sur de esta nación, entre otros, son los grandes desafíos que tendrá en sus cuatro años de mandato, según detalla la BBC Mundo.

El presidente más joven en la historia de Chile mostró su apoyo a la labor de la Convención Constitucional que ha propuesto una nueva Carta Magna, y pretende realizar reformas en el sistema de pensiones, al tributario y de salud.

Estas son algunas de las declaraciones más sobresalientes que realizó Gabriel Boric Front en su primer discurso como jefe del Estado chileno:

1. “En este primer año de gobierno nos hemos impuesto como tarea acompañar de manera entusiasta nuestro proceso constituyente por el que tanto hemos luchado. Vamos a apoyar decididamente el trabajo de la Convención. Necesitamos una Constitución que nos una, que sintamos como propia. Una Constitución que a diferencia de la que fue impuesta a sangre, fuego y fraude por la dictadura, nazca en democracia, de manera paritaria, con participación de los pueblos indígenas. Una Constitución que sea para el presente y para el futuro”.

2. “Sabemos también compatriotas que enfrentaremos grandes desafíos en el norte y sur. En el norte por la crisis migratoria donde vamos a retomar el control de nuestras fronteras y trabajaremos junto a nuestros países hermanos para abordar de manera colectiva las dificultades que conlleva el éxodo de miles de seres humanos. No nos olvidemos nunca que son seres humanos, por favor. Quiero decirle a la gente de Colchane, a la gente de Iquique , de Antofagasta, de San Pedro, que no van a estar solos. A la gente de Arica, por cierto”.

3. “Quiero decir de que en el sur tenemos un problema. El conflicto que no es... antes se hablaba de la pacificación de la Araucanía, qué termino más burdo e injusto. Después algunos decían el conflicto mapuche. No señores, no es el conflicto mapuche. Es el conflicto entre el Estado chileno y un pueblo que tiene derecho a existir. Trabajaremos incansablemente para reconstruir las confianzas después de tantas décadas, después de tantas décadas de abuso y despojo. El reconocimiento a existir de un pueblo con todo lo que eso implica será nuestro objetivo y el camino será el diálogo, la paz, el derecho y la empatía con todas las víctimas”.

El joven mandatario precisó que Chile deberá afrontar situaciones de crisis internas y externas donde exista la posibilidad de errores por parte de su gobierno; sin embargo, solucionarán dichos problemas con la “mayor humildad”.