Chile sigue en camino para lograr metas de crecimiento para 2019

El Gobierno chileno sigue confiado en que la economía acelerará el paso en el segundo semestre del año para alcanzar su objetivo de crecimiento anual, a pesar de los problemas en el sector minero y las preocupaciones comerciales globales.

Chile necesita crecer al 4% en la segunda mitad del 2019 para llegar a la meta del gobierno de 3% a 3.5%, dijo Hermann González, jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, en una entrevista con Pauta Bloomberg el lunes. Ese objetivo todavía está a nuestro alcance, agregó.

El gobierno está apostando a que la reforma fiscal, la política monetaria moderada y la mayor certeza sobre la perspectiva del comercio mundial impulsarán el crecimiento, dijo González. Además, el plan del gobierno para acelerar la inversión en infraestructura pública para impulsar la economía debería comenzar a dar frutos en los próximos seis meses.

"La agenda de obras públicas tiene efectos que van a verse en el segundo semestre de este año, ya que las concesiones son de obras complementarios y son mucho más rápidas en ejecución", dijo.

En junio, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, presentaron una agenda de aceleración económica de US$ 1,400 millones para racionalizar las inversiones en infraestructura pública, incluidos US$ 300 millones para la construcción de hospitales públicos y US$ 657 millones para obras viales.

Además, el Ministerio de Hacienda anunció un segundo pilar del programa centrado en viviendas sociales, una inversión pública de US$ 1,000 millones que crearía 45,000 nuevos empleos.

El estímulo es un esfuerzo para compensar los efectos negativos de un desplome en el sector minero debido a las fuertes lluvias en el norte y una huelga en Chuquicamata de Codelco en junio. González dijo que las cifras positivas deberían llegar en julio.

Grandes expectativas

El mercado no está tan convencido como el gobierno sobre la mejor perspectiva, con encuestas de mercado como Consensus que pronostican un crecimiento del 2.9% para el 2019.

En la encuesta de expectativas económicas de julio publicada por el Banco Central, la estimación media de los economistas para el crecimiento de 2019 fue del 2.8%. Según el informe trimestral de política monetaria del Banco Central de junio, conocido localmente como IPoM, el banco pronostica un crecimiento para el 2019 de 2.75% a 3.5%.

A pesar de los aspectos negativos, González dice que el gobierno está adoptando medidas de política pública para mejorar la confianza de las empresas y los consumidores, incluido el intento de aprobar una reforma fiscal a través del Congreso para aliviar la carga de pequeñas y medianas empresas y reducir la incertidumbre.

"No quiero generar falsas expectativas", dijo González. "El primer semestre en términos de cifras esta jugado y el crecimiento económico será en torno al 2%, la pregunta es cuánto crecerá la economía en el segundo semestre para llegar al numero del año".