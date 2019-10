El presidente chileno Sebastián Piñera presentó anoche una serie de reformas sociales con las que espera dar solución a las demandas ciudadanas, tras varios días de violentas protestas en el país sureño.

Entre las principales medidas, Piñera anunció la creación de un Ingreso Mínimo Garantizado, en el que el Estado complementará un 15% los salarios más bajos para elevarlos hasta 350,000 pesos (unos US$ 482) “para todos los trabajadores con jornada completa” cuando el sueldo sea menor a ese monto.

En un esfuerzo por mejorar los ingresos de las personas más vulnerables, este beneficio se aplicará en forma proporcional a los menores de 15 y mayores de 65 años, explicó Piñera.

Es preciso señalar que el Ingreso Mínimo Garantizado no es igual al sueldo mínimo, ya que en el primer caso, es el Estado el encargado de complementar el salario en caso que el trabajador no alcance los US$ 482. “Para el Perú, corregido por PBI per cápita, ese monto equivale a US$ 210”, dijo el economista Farid Matuk.

En el caso del sueldo mínimo chileno, actualmente en 301,000 pesos (US$ 414), es el empleador el encargado de cancelar el total del sueldo. El Ingreso Mínimo Garantizado es para personas que cumplen jornada completa (45 horas a la semana, cuatro semanas al mes) y el monto es bruto.

Para financiar esta y otras medidas, Piñera propuso un proyecto de ley para aplicar un impuesto del 40% a las rentas superiores a 8 millones de pesos mensuales (unos US$ 11,000), mediante el cual se espera recaudar US$ 160,000 millones.

“Sólo incrementando impuestos lo podrá financiar”, anotó Matuk en su cuenta de Twitter.

El coste de implementar todo el paquete de reformas será de US$ 1,200 millones para las arcas fiscales en el 2020, según el ministro chileno de Hacienda, Felipe Larraín.

El ministro aseguró que los fondos para poner en marcha esta agenda social estarán disponibles y que se financiarán con más gasto fiscal, aumento de tributación de quienes tienen mayores ingresos y reasignaciones presupuestarias.

“Es importante que el país crezca. El principal recaudador es el crecimiento económico”, explicó Larraín, entrevistado en varias televisiones locales tras el mensaje nacional de Piñera.