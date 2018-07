Chile eleva sus proyecciones de expansión pese a caída del cobre

Restando importancia a la reciente caída que han registrado los precios del cobre, el gobierno de Chile se unió al creciente optimismo sobre el crecimiento económico del país latinoamericano y elevó su pronóstico al 3.8%.

Anticipando un repunte en los precios del cobre para fines de este año, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aumentó la estimación de crecimiento del 3.5%. Chile es el mayor exportador mundial del metal rojo, que representa aproximadamente la mitad de las exportaciones totales del país.

"El crecimiento de Chile volverá a niveles similares a los del resto del mundo", dijo Larraín a legisladores el martes. "Tenemos una situación de crecimiento en la que tenemos expansión con una inflación controlada".

El gobierno del presidente Sebastián Piñera, que asumió en marzo, se ha comprometido a duplicar con creces el crecimiento económico durante sus cuatro años en el cargo, a entre 3.5% y 4%, en comparación con los cuatro años anteriores.

No podría haber tenido un mejor comienzo. La economía se expandió un ritmo mayor al esperado del 4.9% en mayo frente a un año antes, a pesar de que hubo un día laboral menos respecto del mismo mes de 2017.

La demanda interna aumentará 4.8% este año, pronosticó Larraín, por encima de la estimación previa del 4.1%. El aumento de la inversión y la demanda de los consumidores llevaron a los economistas a elevar su pronóstico de crecimiento para este año a 4% en julio, según la última encuesta del banco central, frente al 3.8% del mes anterior.

Aún así, hay nubes en el horizonte, dijo Larraín. El aumento de las tasas de interés en Estados Unidos ha afectado a los mercados emergentes en todo el mundo, mientras que el potencial de una guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo ha hecho caer el precio del cobre. El metal cayó a US$ 2.83 la libra hoy, en comparación con un máximo de US$ 3.32 el 7 de junio.

Por ahora, Larraín no se inmuta y pronostica que el cobre promediará US$ 3.12 este año, en comparación con los US$ 2.88 estimados el año pasado. Hasta la fecha, el metal ha promediado US$ 3.12.