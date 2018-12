Chile cuenta con las horas laborales más costosas pese a tener más días festivos

Entre los factores ligados a la productividad de un país se cuentan los honorarios destinados a los trabajadores y el tiempo que invierten en el trabajo durante los 365 días del año. En este punto, los días festivos entran a la ecuación si el calendario cuenta con muchos de ellos, aunque no siempre inciden en los niveles de ganancia salarial. Algo parecido sucede con Chile, que tiene las horas laborales más caras pese a ser una de las tres naciones con más feriados en la región.

Según un estudio realizado por la consultora estadounidense Mercer, Chile, Argentina y Colombia son los países con mayor cantidad de días festivos para 2019 con 16 cada uno. Junto a los 104 días que conformarán los fines de semana el próximo año, las tres naciones solo tendrán 245 días laborales (67% del calendario anual). En ese tiempo, el país que gobierna Sebastián Piñera deja a las personas con salario mínimo unos ingresos anuales de US$ 5,218.5.

Sin embargo, el decano de Economía de la Universidad Católica de Chile, José Miguel Sánchez, dijo que su país tiene un “exceso de festivos”, situación que afecta la productividad y la economía “más allá del valor que tengan las horas laborales”.

En el caso de Colombia, su posición en el listado es la tercera más baja de la región según las ganancias anuales de sus trabajadores. Una persona que cuente con un salario mínimo mensual, que equivale a US$ 248, deja a los colombianos con US$3.013,5 al año. Dicha cifra solo supera a México (US$ 1,625.6) y Venezuela (US$ 411).

Precisamente, estos son los dos casos más graves de la región. El primero se debe tanto a su baja cantidad de festivos (solo tiene siete) como al hecho de contar con el ingreso mínimo más bajo de la región (US$128). Ambos ítems combinados demuestran que la escasez de feriados no ayuda a aumentar la productividad del país si las condiciones salariales son precarias.

Lo mismo sucede con Venezuela. A pesar de que Nicolás Maduro incrementó el salario mínimo a 4,500 bolívares soberanos, la hiperinflación del país, que supera 1,000,000% ha llevado a que ese monto solo valga US$ 29.46 según la tasa oficial del dólar. Tampoco ayuda que, luego de los tres países ya mencionados, Venezuela tiene más días festivos para 2019, contando 14 dentro de su calendario.

No obstante, un total de días festivos relativamente alto si puede ayudar a la economía de una nación, al menos desde el turismo. En el caso colombiano, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) mostró que la ocupación hotelera llegó a 49.33% en Semana Santa, uno de los momentos con más feriados del año. Para el presidente de la agremiación, Gustavo Toro, “el turismo doméstico se mantiene como un gran impulsor del desarrollo del sector, lo que genera efectos positivos”.

Las agencias de viajes ven una oportunidad

De acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), durante la Semana Santa de 2018, las agencias enfocadas en este sector han percibido mejoras en el sector a comparación de 2017, donde 55.4% aseguraron que sus ventas en el mercado doméstico crecieron, mientras que 61.6% destacaron un mejor desempeño en el segmento internacional frente al año pasado. El destino más vendido del país es Cartagena con 11.6%.

Diario La República (Colombia)

Red Iberoamericana de Periodismo Económico (RIPE)