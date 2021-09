Mundo







Chile anota superávit comercial de US$ 6 millones en agosto En el octavo mes del año, el país exportó un total de US$ 7,822 millones, un alza de 35.3% respecto a los envíos del mismo periodo del 2020, mientras que las importaciones llegaron a US$ 7,816 millones, lo que supone un aumento interanual del 73%.