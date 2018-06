Marca Zara enfrenta polémica por la chaqueta de Melania Trump Melania Trump, abordando un avión para un vuelo a un centro de detención de inmigrantes en Texas, llevaba una chaqueta de color verde oliva con las palabras "I Really Don’t Care, Do U?" (Realmente No Me Importa, ¿Y A Ti?).

