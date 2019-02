Una CEO de 27 años dirige esta startup de casi US$ 1,000 millones

El camino de Zilingo Pte a convertirse en una plataforma de moda con una valuación de cerca de US$ 1,000 millones comenzó en diciembre del 2014 cuando Ankiti Bose, entonces analista de Sequoia India, charló con un vecino en una fiesta en una casa de la capital tecnológica de India, Bengaluru.

Bose, entonces de 23 años, y Dhruv Kapoor, ingeniero de software de 24 que trabajaba en el estudio de juegos Kiwi Inc., rápidamente se dieron cuenta de que tenían habilidades complementarias y ambiciones similares de construir su propia startup.

Cuatro meses después habían dejado sus empleos y cada uno había aportado US$ 30,000 de ahorros para fundar Zilingo, una plataforma online que permite a los pequeños comerciantes del sudeste asiático aumentar su escala.

El martes, la compañía con sede en Singapur informó haber captado US$ 226 millones de inversores como Sequoia Capital y Temasek Holdings Pte. La última financiación valuó a Zilingo en US$ 970 millones, según personas con conocimiento del tema, quienes pidieron que no se revelara su nombre porque la información es privada. Esto ubica a Bose de 27 años entre las máximas responsables más jóvenes que dirigen una startup de esa magnitud en Asia.

Las mujeres fundadoras siguen siendo poco frecuentes en el mundo de las startups globales. De las 239 startups del mundo financiadas con capital de riesgo con un valor de por lo menos US$ 1,000 millones, sólo 23 tienen una fundadora mujer, según los datos de Pitchbook de mayo del año pasado.

“Éramos un grupo de veinteañeros con nada más que un sueño y hemos decidido ir tras él”, dijo Bose.

Ankiti Bose Ankiti Bose. (Foto: Bloomberg)

Compras online

Bose ahora es parte de un grupo de fundadores del sudeste asiático que están capitalizando la rápida adopción de smartphones y el aumento de los ingresos de la región. Las compras online en la región llegaron a US$ 23,000 millones en el 2018, de acuerdo con un informe de Google y Temasek. Se prevé que superarán los US$ 100,000 millones para el 2025.

Zilingo informó ingresos de 1,8 millones de dólares de Singapur (US$ 1.3 millones) en el año que terminó el 31 de marzo del 2017, por arriba de los 434,000 dólares de Singapur desde su creación hasta marzo de 2016, según la presentación más reciente de la compañía ante los reguladores de Singapur.

Los ingresos aumentaron 12 veces en el año que terminó en marzo del 2018 y cuatro veces en el período de abril a enero, según la compañía. Kapoor tiene el cargo de director de tecnología.

La compañía comenzó ayudando a los pequeños comerciantes a vender a los consumidores y desde entonces se ha expandido a nuevas áreas. Mientras los fundadores trataban con miles de pequeños vendedores, se dieron cuenta de que muchos carecían de acceso a la tecnología, el capital y las economías de escala.

Por lo tanto, se expandieron, desarrollando software y otras herramientas para permitir que los vendedores tuvieran acceso a fábricas de Bangladesh a Vietnam y también ayudar con el transporte transfronterizo y la gestión del inventario.

Desde el 2018, Zilingo también trabaja con firmas de tecnología financiera para suministrar capital de trabajo a pequeños vendedores para que puedan comprar materias primas y producir bienes.