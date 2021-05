Los casos semanales de COVID-19 en el planeta, que no dejaban de subir desde mediados de febrero, bajaron por primera vez la pasada semana con respecto a la anterior, y la India y Brasil concentran la mitad de ellos, según los datos que aporta la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los contagios semanales se situaron en los últimos siete días en 5.69 millones, cuando en la semana del 19 al 25 de abril habían sido 5.73 millones, mostrando por fin un descenso de la curva global de casos tras mes y medio en ascenso.

“Hubo más casos en las pasadas dos semanas que en los primeros seis meses de pandemia, y la India y Brasil cuentan por más de la mitad de los casos de la semana pasada, aunque hay muchos otros países en el mundo que afrontan una frágil situación”, alertó en una rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Frente al freno de los contagios, la cifra de fallecidos en la semana pasada (93,000) fue todavía superior a los 88,000 de la anterior, y se acerca a las cifras récord de enero, cuando se rozaron los 100,000 fallecimientos semanales por COVID-19.

En el acumulado desde el inicio de la pandemia, los casos de COVID-19 superan los 152 millones, y los muertos son casi 3.2 millones.

En la India, que ya supera los 400,000 casos semanales y sigue batiendo récords de contagios diarios (aunque las cifras crecen con menor lentitud que hace una semana), la OMS sigue ayudando con distribución de equipos tales como concentradores de oxígeno y hospitales móviles.

Tedros añadió que ante la terrible situación de la red sanitaria india, que impide a muchos pacientes ser hospitalizados, la OMS ha iniciado una campaña de información sobre cómo cuidar en casa a los pacientes que no pueden ser ingresados en centros sanitarios.

“Lo que ha ocurrido en la India y Brasil puede suceder en cualquier parte si no tomamos las precauciones que hemos pedido desde el inicio de la pandemia”, señaló el director general en alusión a las conocidas medidas de llevar mascarilla, evitar lugares concurridos, lavarse frecuentemente las manos o ventilar la casa.

Tedros subrayó por otro lado que el programa COVAX de distribución de vacunas en todo el mundo, al que la farmacéutica Moderna ha acordado donar 500 millones de dosis, ha repartido ya en más de 120 países unos 50 millones de vacunas, aunque “sigue enfrentando problemas de suministro”.

El máximo responsable de la OMS subrayó que COVAX y el resto de iniciativas para desarrollar vacunas, tratamientos y diagnósticos sigue necesitando unos US$ 19,000 millones adicionales este año y probablemente necesitará entre US$ 35,000 millones y US$ 45,000 millones para seguir las vacunaciones en el 2022.

En este sentido, Tedros aseguró que los países del G7, que el próximo mes celebran una cumbre de líderes, “pueden movilizar gran parte de esos fondos y liderar un esfuerzo global para acelerar la vacunación alrededor del mundo”.

A este respecto, el enviado especial de la ONU para Educación Global y exprimer ministro británico Gordon Brown señaló en la misma rueda de prensa que “los países más ricos tienen poder para hacerse cargo de dos tercios de los costes que requieren estas necesidades sanitarias globales”.

Ampliando a los 30 países más ricos, este porcentaje que podría costearse mediante sus aportaciones se elevaría al 90 por cien, añadió Brown, quien también pidió la participación de entidades financieras como el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) en esta misión.