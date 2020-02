¿Cómo gastar millonaria donación de Bezos para lucha climática?

Jeff Bezos ha prometido US$ 10,000 millones para combatir el cambio climático. Eso es mucho, y no mucho, a la vez.

Es mucho en comparación con otros fondos privados para el clima. De hecho, es más de lo que nadie más está gastando actualmente en eso. En comparación, la Fundación Hewlett, el principal financiador privado del clima antes de Bezos, dona alrededor de US$ 100 millones al año. La donación climática privada total de EE.UU. es de alrededor de US$ 500 millones. El compromiso de Bezos, si se ejecuta bajo el formato de fundación, duplicaría esa cantidad –más si se gasta con el tiempo, una buena idea en sí misma–.

Es relativamente poco en relación con el desafío general. Incluso US$ 10,000 millones, gastados sabiamente, no “resolverán” el cambio climático. El gobierno de Estados Unidos por sí solo gasta más de US$ 2,000 millones al año en financiación de investigación relacionada con el clima. La transición de la economía global lejos de los combustibles fósiles requiere órdenes de mayor magnitud.

Bezos, por supuesto, lo sabe. Su breve anuncio sobre el compromiso de los US$ 10,000 millones dice: “Se necesitará acciones colectivas de grandes empresas, pequeñas empresas, estados nacionales, organizaciones globales e individuos”.

Visto desde un punto de vista ligeramente diferente, se necesita tanto política como tecnología que alejen las fuerzas económicas de los combustibles fósiles y hacia alternativas más limpias. Eso, al menos, es para reducir CO₂ y otras emisiones de gases de efecto invernadero en primer lugar. Adaptarse a lo que ya está pasando es otra tarea enorme.

¿Cómo, entonces, gastar el dinero?

El propio Bezos proporciona una guía, diciendo que su dinero financiará “científicos, activistas, ONG, cualquier esfuerzo que ofrezca una posibilidad real de ayudar a preservar y proteger el mundo natural”. El rango de científicos a activistas es un buen comienzo, e implica dos estrategias distintas:

Primero, participar activamente en políticas climáticas crudas, especialmente en EE.UU. En eso precisamente consiste la guerra climática. Eso no significa simplemente una política transaccional. Se necesita una oleada de apoyo, como la politóloga Theda Skocpol ha argumentado con fuerza. La sublevación liderada por jóvenes de hoy bien podría ser ese movimiento.

Nadie sabe cuándo es la próxima apertura para un gran impulso de la política climática federal de EE.UU., o si la “regla del 3.5%” se aplica al movimiento climático (la idea de que ninguna campaña social apoyada por más del 3.5% de la población de Estados Unidos ha fallado). Pero como le dijo Barack Obama a Jerry Seinfeld, la política se parece mucho al fútbol americano. Eso significa dos cosas: estar preparados para cuando haya una apertura política, y ayudar a crear esa apertura en primer lugar. Seguramente, US$ 10,000 millones pueden ayudar a hacer ambas cosas.

Empujar la política climática para poner un precio al carbono y para aprovechar las arcas públicas para un impulso concertado en la investigación, el desarrollo, el despliegue, la demostración y la difusión de tecnologías nuevas, más limpias y menos contaminantes, es la mejor manera de hacer que los US$ 10,000 millones vayan aún más lejos. También podría tomar mucho menos de US$ 10,000 millones.

¿Qué hacer con el resto? Esa es la segunda prioridad, y es la que incluye directamente a los científicos (naturales) en la lista de destinatarios de Bezos: filantropía privada directa destinada a hacer que las alternativas a la energía fósil sean más baratas.

Ahí también es donde las cosas se ponen difíciles, incluso en comparación con la política climática. No hay una respuesta fácil, más allá de involucrar también a activistas, ONG y científicos sociales, mucho más allá de los científicos de laboratorio. Las tecnologías no están operando en un vacío político, después de todo. La belleza de los miles de millones de Bezos es que el dinero permite bastante experimentación, incluidos los fracasos inevitables.

Hay muchos peligros en el camino. Uno es centrarse demasiado en una tecnología, o solo en un elemento de la larga cadena desde la idea hasta el mercado. Existe un peligro similar de distorsionar la política climática general y el panorama tecnológico con las preferencias de una persona. Imagine un multimillonario (enloquecido) que gaste US$ 1,000 millones en desplegar geoingeniería solar ahora. Una investigación seria por valor de US$ 10 millones o quizás US$ 20 millones por año es más que justificada. Incluso “solo” US$ 100 millones podrían inclinar la defensa demasiado rápido en una sola dirección.

Del mismo modo, Anand Giridharadas , autor de Winners Take All (Los ganadores se llevan todo), tiene algunas críticas potentes que señalan muchos más problemas en cada paso del camino. Por un lado, la falta de responsabilidad democrática de la filantropía individual es un problema real. Y sí, otro problema es la subvención pública de donaciones filantrópicas a través de exenciones de impuestos, sin ninguna opinión directa sobre cómo se gasta el dinero.

Se necesita mucho esfuerzo para gastar dinero sabiamente. Una ineficiencia que a menudo se pasa por alto en las donaciones filantrópicas es cuánto esfuerzo se necesita para atraer fondos. Para algunas universidades como Harvard, famosas por su destreza en la recaudación de fondos, eso significa cientos de empleados que trabajan en estrategias y eventos de recaudación. La mayoría de los presidentes y decanos universitarios, y los líderes de las ONG, dedican más tiempo a la recaudación de fondos que a cualquier otra cosa.

De hecho, debería costar algo de dinero obtener dinero. Pero si nada más, los US$ 10,000 millones de Bezos, que a la vez duplican la filantropía climática actual de EE.UU., deberían quitar una gran carga de encima a quienes compiten por financiación. Eso solo puede hacer una gran diferencia en la lucha climática, donde el tiempo es esencial.