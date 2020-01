Por Andreas Kluth

Desde el siglo XIX, las temperaturas han estado cayendo. También me sorprendió mucho este dato. Al parecer, por primera vez no se trata de algo climático, sino de la temperatura del cuerpo humano.

En promedio, los millennial en Estados Unidos hoy tienen una temperatura menor en 0.5 grados que estadounidenses en el siglo XIX, si son hombres, y 0.27 grados si son mujeres. Parece que la razón se debe a una disminución constante de la inflamación. En resumen, nos mantenemos cada vez más saludables.

Consideremos esto un momento. Algún indicador importante en el que nunca hemos pensado ha mejorado. Y esta tendencia particular, de hecho, es parte de una mucho más grande. Ahora que lo pienso, casi todo parece estar mejorando. Así que tomemos un breve descanso de la preocupación por el apocalipsis ambiental y regocijémonos. Simplemente disfrutemos estas tablas:

Dado que somos cada vez más saludables, también vivimos más. De hecho, nos hemos vuelto tan buenos para mantenernos vivos que arruinaremos nuestros sistemas de pensiones si no los reformamos primero. Además, gracias a la medicina moderna, estamos cerca de eliminar la mortalidad infantil.

No solo estamos viviendo más tiempo, sino que también estamos viviendo en promedio mejor. La pobreza sigue disminuyendo y la alfabetización sigue aumentando. También nos estamos matando menos. El Homo sapiens se ha vuelto cada vez menos violento desde que cazamos y nos reunimos en las sabanas; y a pesar de nuestras armas cada vez más letales, las muertes en la guerra siguen disminuyendo.

Sin embargo, por alguna razón, pasamos menos tiempo celebrando nuestros avances que preocupándonos por las cosas malas. Claro, vivimos más, pero ¿no están disminuyendo nuestros conteos de esperma? Los periodistas en particular (y, por lo tanto, los medios a los que accedes) tienen un sesgo hacia el lado oscuro. Recientemente me he mantenido ocupado preocupándome por la próxima pandemia, el riesgo de una guerra nuclear y, por supuesto, la desigualdad y el cambio climático.

Pero no nos responsabilicemos. Nuestra lente negativa parece ser un efecto secundario de la evolución. Siempre ha sido mucho más útil para la supervivencia y la procreación temer al tigre dientes de sable que está por allí en algún lugar que regocijarse por otro día de buen metabolismo y armonía alrededor de la fogata.

Sin embargo, e infortunadamente, esta misma evolución no solo ha desviado nuestra atención de las bendiciones hacia las pesadillas, sino que también nos ha dado una percepción defectuosa del riesgo. El terrorismo, por ejemplo, no es un gran riesgo, estadísticamente hablando. Del mismo modo, debemos dejar de preocuparnos por la radiación que proviene de nuestros teléfonos celulares y comenzar a entrar en pánico sobre el peligro de distracción cognitiva cuando hablamos por teléfono mientras conducimos.

Eso nos lleva de regreso a la madre de todos los riesgos, los cambios de temperatura, pero en nuestro planeta, no en nuestros cuerpos. No tememos el calentamiento global (el calentamiento suena muy acogedor, ¿no?) como temíamos al tigre dientes de sable, a menos que seamos Greta Thunberg. Peor aún, cuando apareció el tigre, el pueblo lo bloqueó instintivamente; por el contrario, frente al cambio climático, no podemos entender cómo compartir la carga para mitigarlo.

Cuando inmodestamente nos llamamos Homo sapiens, creamos una ambigüedad en nuestro destino. Como demuestran estos cuadros de progreso, somos bastante capaces de ser “sabios” (sapiens). No obstante, como el cambio climático nos lo recuerda, necesitamos demostrar nuestra sabiduría una y otra vez. Nuestra supervivencia colectiva algún día dependerá de ello. Así que celebremos nuestros triunfos. Y de regreso al trabajo.