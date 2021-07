Chile debe atraer inversión extranjera y expandir la minería para superar los difíciles tiempos económicos que se avecinan en la dividida nación, según un exministro de Hacienda que ahora es candidato a presidente.

Ignacio Briones, quien estuvo a cargo de esa cartera bajo la presidencia de Sebastián Piñera, advirtió que la sólida recuperación económica de este año no será sostenible a menos que el país, que inició el proceso para reescribir su constitución luego de los disturbios sociales más graves en una generación, envíe las señales correctas a los inversionistas extranjeros, como una amplia reforma tributaria que elimine las exenciones, así como políticas que fomenten la minería y permitan más subsidios al empleo.

“Nosotros vamos a buscar, reencantar y atraer con fuerza la inversión extranjera, porque la necesitamos”, dijo Briones, de 48 años, en una entrevista en video con Bloomberg News. “Necesitamos levantar la economía y, sin inversión, no hay crecimiento”.

La economía de Chile se expandirá hasta un 9,5% este año gracias al gasto de emergencia y una campaña de vacunación relativamente rápida, pero Briones señaló que es necesario hacer más para reactivar el mercado laboral y asegurar que el crecimiento llegue a las áreas más pobres del país y no solo a Santiago, la capital.

Briones quiere ocupar el cargo más alto del país después de conducir la economía de uno de los países más ricos de América Latina durante su peor recesión económica y una serie de protestas por la justicia social.

Durante su período al mando de la cartera, fue elogiado por los inversionistas y reconocido por la revista The Banker como el mejor ministro de Hacienda de la región. Pero sus mensajes, incluida su oposición a los retiros anticipados de los fondos de pensiones, no han sido recibidos con el mismo entusiasmo por la población: ocupa el tercer lugar en las encuestas para las votaciones primarias que elegirán al candidato de la coalición gobernante para las elecciones de noviembre.

Licencias mineras

Briones se postula a la presidencia como miembro de Evópoli, un partido político de centroderecha que se fundó en 2012. Entre sus asesores se cuentan Raphael Bergoeing, quien fuera titular del regulador bancario de la nación, y Klaus Schmidt-Hebbel, ex economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Extender subsidios al empleo que se traduzcan en más efectivo en los bolsillos de los trabajadores y crear un consejo que elabore propuestas para modernizar el Gobierno son dos de las primeras medidas que tomaría en el cargo.

Briones está en contra de cobrar regalías sobre las ventas del crucial sector minero. En su lugar, intentaría aumentar los ingresos del Gobierno revisando las reglas sobre patentes y derechos de exploración, argumentando que Chile cobra mucho menos que otros países, como Canadá.

Otros objetivos serían fomentar la competencia en toda la economía, fortalecer las políticas energéticas y reactivar el turismo después de que la pandemia acabe.

Para impulsar las pensiones, Briones propone un cobro al consumo cuyos ingresos a la larga se distribuyan en las cuentas individuales de jubilación de las personas.

“Es la manera de hacer que todos contribuyamos algo y la manera de tener más ingresos” para la jubilación, dijo.

Carrera contra el tiempo

Piñera nombró a Briones ministro de Hacienda en octubre del 2019, cuando Chile se vio sacudido por protestas en todo el país. Mientras formó parte del Gobierno, implementó una serie de préstamos y subsidios de empleo que ayudaron a muchos ciudadanos a sobrellevar el impacto económico del coronavirus.

Hizo un gran esfuerzo, pero no logró convencer a los legisladores de que no permitieran retiros anticipados de los fondos de pensiones durante la crisis. Antes de renunciar como ministro, en enero, dijo que el Gobierno no fue lo suficientemente rápido para brindar ayuda a quienes más la necesitaban.

Briones fue anteriormente decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, embajador de Chile ante la OCDE y coordinador de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda. Tiene un doctorado en economía en Scienes-Po, en Francia.

Briones corre contra el tiempo para aumentar su apoyo antes de las primarias del 18 de julio para los candidatos de centroderecha. Una encuesta de Cadem de fines de junio mostró que tenía solo un 2% de las intenciones de voto, detrás del exministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel, con un 9%, y Joaquín Lavín, uno de los políticos más conocidos de Chile, con un 13%. El exministro de defensa Mario Desbordes también tuvo un 2%.

La elección sigue abierta, dijo Briones, y agregó que las encuestas de opinión pública han fallado antes en América Latina, como es el caso de la votación presidencial de Perú. Además, esas cifras no lo distraerán de su estrategia de campaña de tener conversaciones francas con los votantes.

“Vienen tiempos complejos. Vamos a tener una situación económica difícil en el año 2022, y exigente”, señaló. “Y acá no hay otra solución que hacer las tareas, hacer el trabajo de levantar la economía, apoyar el emprendimiento y recuperar el empleo”.