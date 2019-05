Theresa May, el perfil de la primera ministra que no pudo con la misión del Brexit Desde que llegó al cargo en 2016, Theresa May afirmó que su misión era "cumplir con el resultado del referéndum", en el que en junio de ese año 52% de británicos votó a favor de poner fin a más de cuatro décadas de integración en la Unión Europea.



Hasta ahora, Theresa May siempre había sobrevivido y seguido adelante convencida de que su plan era "el mejor para Reino Unido". (Foto: Reuters) Hasta ahora, Theresa May siempre había sobrevivido y seguido adelante convencida de que su plan era "el mejor para Reino Unido". (Foto: Reuters) Hasta ahora, Theresa May siempre había sobrevivido y seguido adelante convencida de que su plan era "el mejor para Reino Unido". (Foto: Reuters)