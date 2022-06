Por Clara Ferreira Marques

Los adolescentes de Brasil han tenido unos años más difíciles que la mayoría. Las pérdidas a causa del COVID-19 han sido grandes. Los cierres de escuelas en los últimos dos años han sido prolongados incluso para los estándares regionales, y el acceso al aprendizaje remoto es inadecuado, lo que ha dejado excluidos a muchos. Cuando recientemente pregunté a una clase de estudiantes de último año de secundaria en el noreste del país, describieron una situación familiar: dificultades para conectarse en línea durante las primeras semanas, preocupaciones constantes por quedarse atrás, presión persistente a contribuir para compensar la caída de los ingresos familiares.

Y, todavía, poco después del inicio del nuevo año académico, aquí todos me hablaron de eso en una clase de geografía el viernes por la tarde, en la Escuela Prof. Jerônimo Gueiros en la ciudad de Garanhuns, al interior del estado de Pernambuco. Ansiosos, tal vez, pero presentes.

Dadas las crecientes tasas globales de deserción escolar, especialmente entre los estudiantes mayores, eso no es poca cosa en ninguna parte. Pero es impresionante en un país que ha estado entre los más afectados por el COVID-19, donde el gasto público en educación básica se redujo en el primer año de pandemia a su nivel más bajo en una década. Un estudio de mediados del 2020 realizado por el Consejo Nacional de la Juventud encontró que el 28% de los estudiantes brasileños entre 15 y 29 años estaban considerando no retomar sus estudios una vez que se levantaran las restricciones. A fines de ese año, más de cinco millones de niños entre 6 y 17 años en todo el país no asistían a la escuela o no podían acceder a la educación.

Hay un costo en la vida real para los estudiantes: la pérdida de aprendizaje se traduce en miles de millones de reales de ganancias futuras perdidas. Pero Brasil también paga un alto precio. Necesita urgentemente mejorar el capital humano para impulsar la productividad estancada, y ese es un problema que una logística mejorada e impuestos más simples no pueden solucionar por sí solos. El país estaba lidiando con altas tasas de deserción escolar y malos resultados incluso antes de la pandemia, y la mayoría de los estudiantes terminaban sin las competencias mínimas en lenguaje y matemáticas. Las disparidades raciales y regionales empeoraron.

El Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, nunca muy interesado en la educación más que como una herramienta para cortejar a los votantes evangélicos, ha ofrecido poco. Y, sin embargo, algunas de las regiones y ciudades de Brasil, apoyándose en los éxitos existentes, están encontrando su propia salida, como Pernambuco.

Bajo la estructura educativa descentralizada de Brasil, los estados generalmente son los responsables de los últimos años de escuela y Pernambuco, con un ingreso familiar mensual muy por debajo del promedio nacional, ha emergido como uno de los mejores en los últimos años. Eso se debe en gran parte a la decisión que se tomó hace más de una década de apostar por la expansión de institutos “integrales”, o de jornada completa, como este de Garanhuns, que ofrece tres comidas, actividades y supervisión de tareas, un modelo que se extiende también a las instituciones de formación profesional.

En comparación con los adolescentes que estudian en jornada parcial —la más habitual para muchos estudiantes de secundaria en Brasil (un sistema que ayudó al país a hacer frente a la creciente demanda de plazas de educación secundaria y al hacinamiento en la década de 1990)— obtienen más horas de matemáticas, lengua portuguesa y ciencias. Los puntajes de las pruebas han mejorado significativamente en un estudio realizado por el economista Leonardo Rosa, ahora en el Insper de São Paulo, y colegas de la Universidad de Stanford, lo que sugiere que el enfoque funciona. Otro análisis encontró que los estudiantes en esta modalidad de educación tienen un 63% de posibilidades de ingresar a la educación superior, 17 puntos porcentuales sobre los demás, y las diferencias de rendimiento entre los grupos raciales son más estrechas.

Una década después, la inversión en la conversión de las instituciones existentes en escuelas secundarias de jornada completa ayudó a que los resultados del estado en el último año escolar mejoraran —luego de tener los rangos más bajos en el 2007— al tercer lugar entre 26 estados y el distrito federal. El porcentaje de jóvenes de 19 años que completaron la educación secundaria pasó de poco más de un tercio en el 2008 al 56% en el 2014.

Después de la pandemia, estas escuelas son una parte crucial de los esfuerzos para reparar el daño causado por el COVID.

El estado no salió ileso de la pandemia. Según Marcelo Barros, secretario de educación de Pernambuco, las tasas de deserción escolar en la escuela secundaria superior aumentaron de alrededor del 1.5% al 20%, lo que se vio agravado por el hecho de que la generosa ayuda del Gobierno para la pandemia no requería ningún tipo de participación escolar, aunque la ayuda normal sí la requiere. El estado tuvo que utilizar pequeños subsidios para apoyar la nutrición, algo que sus escuelas integrales habían hecho de manera mucho más eficaz, y para sortear el limitado acceso a internet de las familias, proporcionado acceso gratuito al contenido educativo a través de una aplicación. Tuvo que hacer frente a la llegada de nuevos niños de escuelas privadas a medida que los padres perdían sus trabajos.

Pocos estudiantes y profesores se adaptaron fácilmente. En partes del campo semiárido, los niños no podían acceder ni siquiera a las clases transmitidas por televisión (dependían de las hojas de trabajo recopiladas en los días de mercado). Muchos tuvieron dificultades para concentrarse. Incluso en Garanhuns, una ciudad razonablemente próspera según los estándares de un distrito pobre, en un estado que actuó rápidamente para proporcionar pautas, capacitar a los maestros y apoyar las clases en línea, un funcionario del departamento de educación calculó la pérdida de aprendizaje en hasta cinco años.

Se ajusta al panorama nacional, con pérdidas peores para los grupos desfavorecidos y aquellos con familias sin educación, agravadas por marcadas diferencias regionales en lo que respecta a la reapertura. A fines del año pasado, el 88% de los estudiantes entrevistados en una encuesta nacional informó que sus escuelas habían reabierto al menos parcialmente, pero en el noreste el nivel general era del 77%, en comparación con el 97% el sureste de Brasil, que es más rico.

Ahora, Pernambuco está volviendo a la normalidad y vale la pena destacar sus esfuerzos.

Entre los programas exitosos aquí se encuentra “busca ativa” o búsqueda activa, que rastrea y recupera a los estudiantes desaparecidos, utilizando a las madres o personas dentro de la comunidad. Es un modelo que UNICEF y las autoridades municipales —normalmente responsables de los escolares más pequeños— han utilizado a nivel nacional. La versión de la escuela secundaria posterior a la pandemia de Pernambuco ha sido un claro éxito, gracias a los administradores, las iglesias, los líderes locales y los compañeros de clase, lo que redujo la tasa de deserción escolar a niveles de base, dijo Barros.

Cuando hablamos en marzo, ya había bajado al 3.5% y desde entonces ha vuelto a caer al 1.5%. El uso de la comunidad en general, explicaron los maestros, hizo posible reforzar la importancia de la educación, asegurar a las familias que las escuelas estaban regresando de manera segura y, lo que es más importante, usar redes informales para encontrar a quienes cambiaron de dirección y número de teléfono con poca antelación, a menudo para escapar de las deudas.

Luego está el problema de las brechas de logros que se ampliaron dramáticamente durante la pandemia. Subsanarlas implica el uso continuo del aprendizaje híbrido, incluida la televisión: el estado instaló una serie de estudios simples durante la pandemia, basándose en las estructuras de aprendizaje a distancia anteriores al COVID-19. Pero también existe una intervención de bajo costo en las escuelas, con medidas simples como “monitoria”, una iniciativa a través de la cual las escuelas eligen a un grupo de estudiantes de alto rendimiento para ayudar a un pequeño número de compañeros de clase a cambio de un pequeño estipendio. Se han proporcionado alrededor de 7,000 para lengua portuguesa y matemáticas.

Y la columna vertebral de la recuperación aquí es la aceptación de la jornada escolar completa, que ahora cubre al 75% de los estudiantes de secundaria superior —un nivel que según el estado incluye a todos los que quisieron acceder a ella—, con opciones intermedias para aquellos que no pueden hacerlo los cinco días de la semana. Los funcionarios y maestros usan las horas extras para incluir apoyo adicional.

Fundamentalmente, también es más fácil cautivar a los estudiantes con opciones de desarrollo personal más allá del plan de estudio básico, como deporte o iniciativas empresariales, para las que de otro modo tendrían poco tiempo. Una escuela que visité había creado una agencia de marketing y publicidad. También hay un programa de estudios en el extranjero muy popular para estudiantes de escuelas secundarias públicas. Si bien todos sufrieron una pérdida de aprendizaje, los niños más vulnerables tienen muchas más probabilidades de abandonar la escuela como resultado de ello, por lo que el involucramiento es clave.

Pernambuco no fue el único punto brillante que surgió cuando los estados y municipios se apresuraron a compensar la ausencia de un esfuerzo nacional coordinado para apoyar el aprendizaje remoto o incluso regular el cierre de escuelas a causa del COVID-19. Los funcionarios de Maranhão, el estado más pobre de Brasil, se centraron en apoyar a los cuidadores, que a menudo no tienen educación, para que esos familiares a su vez pudieran ayudar a los estudiantes menores de seis años, apoyándose en transmisiones regulares en televisión, radio y redes sociales.

El estado de São Paulo, que cuenta con más recursos y tiene uno de los sistemas escolares más grandes de América Latina, celebró reuniones virtuales casi a diario con el secretario de educación del estado para abordar preguntas y ha utilizado evaluaciones continuas para mantenerse al tanto de las necesidades cambiantes a medida que los estudiantes regresan a las escuelas. Mientras tanto, también está expandiendo las escuelas de jornada completa: “debería ser como el enfoque brasileño del fútbol. Necesitamos ampliar la base, pasar más tiempo jugando, si queremos ganar”, como me dijo un funcionario de São Paulo.

A nivel nacional, el panorama es menos optimista. La educación no ha sido una prioridad para el Gobierno de Bolsonaro a medida que la pandemia disminuye. No se hace lo suficiente para fomentar la enseñanza según el nivel de aprendizaje, en lugar de la edad. Como señala Rosa de Insper, existe un desafío fiscal, dadas las inversiones requeridas para los esfuerzos de recuperación que miran a largo plazo, como la expansión de las escuelas secundarias de jornada completa. La inclusión sigue siendo una preocupación importante, ya que los estudiantes más vulnerables aún ni siquiera tienen acceso a los servicios públicos más básicos, lo que significa que a menudo ni siquiera se cuentan como inasistentes.

En Ferraz de Vasconcelos, en una zona de creciente clase trabajadora en las afueras de São Paulo, encontré voluntarios en Gerando Falcoes, una ambiciosa empresa social que promueve las habilidades empresariales y de liderazgo, que dedica horas simplemente a llevar a las familias a los puntos de partida. Mientras tanto, la aparición de la educación en el hogar en el debate brasileño sugiere una voluntad preocupante de invertir en guerras culturales, no en el acceso ni mucho menos en mejorar los estándares en todo el país.

De vuelta en Garanhuns, el trabajo apenas comienza. La violencia relacionada con las drogas es un problema en este pueblo, rodeado de colinas y granjas de ganado, y el dinero escasea en los hogares: no todos han podido permanecer en la escuela en jornada completa, incluso si no han abandonado la escuela. Pero los beneficios de continuar, al menos en esta clase repleta, son claros.

“Queremos aspirar a algo mejor que nuestros padres”, me dijo un niño debajo de un flequillo grueso y una gorra de béisbol cuando les pregunté sobre los planes para la educación superior. “Así que no hay más remedio que estudiar”.