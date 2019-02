Brasil "pro negocios" vuelve a ser un imán para las inversiones

Brookfield Asset Management Inc., una de las administradoras de activos alternativos más grandes del mundo, quiere capitalizarse con la ola de privatizaciones en Brasil. Esto se da en un momento en que el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro actúa para traer disciplina fiscal al país.

"Con posiciones significativas y amplias en muchos de esos sectores ya, creo que estamos muy bien posicionados para hacer crecer nuestras plataformas actuales si llegan nuevos activos al mercado" dijo Sam Pollock, director ejecutivo de Brookfield Infrastructure Partners LP, en una llamada con los inversores el miércoles.

Las diversas subsidiarias de Brookfield, incluida su rama de infraestructura, han estado invirtiendo activamente en Brasil en los últimos años. Entre otras actividades, adquirieron, con un grupo de inversionistas, una empresa brasileña de distribución de gas natural de Petroleo Brasileiro SA en 2016 por aproximadamente US$ 5,600 millones.

"Esperamos tasas de crecimiento más altas, tasas de inflación y de interés más bajas, una moneda más fuerte y condiciones de mercado más alcistas", dijo Pollock anteriormente en una carta a los accionistas. La caída en las tasas de interés ya ha permitido a la compañía refinanciar su negocio de transmisión de gas luego de una disminución significativa en las tasas de interés, dijo.

Aumento de la competencia

El cambio de gobierno ya está generando un interés renovado en Brasil, dijo.

"Estamos viendo una mayor competencia por activos de alta calidad, con más inversionistas dispuestos a ofertar valores más altos por activos de infraestructura, en comparación con los últimos años", dijo Pollock.

Señaló una reciente subasta para un negocio de transmisión de electricidad en diciembre, donde las ofertas fueron 40% más altas que el valor que Brookfield atribuyó a sus inversiones durante los puntos más bajos de la desaceleración económica de Brasil.

"Esta dinámica del mercado reafirmó nuestra opinión de que este tipo de activos se negociaban significativamente por debajo del valor intrínseco hace unos años simplemente porque el país estaba en apuros", dijo Pollock, agregando que la estabilidad de la moneda también creará un impulso.

Ventas de activos

Brookfield Infrastructure reportó US$ 71 millones, o 6 centavos por unidad, de ganancia neta para el cuarto trimestre, en línea con las ganancias del año pasado. Sus fondos de operaciones aumentaron 4.1% durante el año a US$ 326 millones, o 82 centavos por unidad, en comparación con US$ 313 millones, u 80 centavos por unidad. La rama de infraestructura también aumentó su dividendo en un 7%.

Pollock dijo que Brookfield ha estado muy activo en la monetización de sus activos maduros, y logró un acuerdo en enero para vender hasta un tercio de su participación en su negocio de autopistas chilenas. Dijo que la firma tiene otros cinco procesos de ventas en curso que se espera generen entre US$ 1,500 y 2,000 millones adicionales en los próximos 12 a 18 meses.

"En el futuro, esperamos que la mayor parte de nuestro crecimiento se financie con las ganancias de las ventas de activos y los flujos de efectivo retenidos en el negocio", dijo Pollock. “Esto es diferente a cuando comenzamos el negocio hace 10 años. En años anteriores, emitíamos capital para financiar gran parte de nuestras inversiones en fusiones y adquisiciones y proyectos de capital a gran escala".