Boris Johnson advierte a Theresa May que debe cumplir promesa del Brexit

El ministro de Relaciones Exteriores británico, Boris Johnson, estableció una lista de demandas para Theresa May respecto al Brexit. Johnson afirmó que la primera ministra debe avanzar con la retirada del Reino Unido de las normas comerciales de la Unión Europea tan rápido como sea posible.

En una entrevista exclusiva con Bloomberg en Buenos Aires, Johnson dijo que May es responsable de asegurar que el Reino Unido recupera el control sobre su régimen aduanero y tenga el poder de decidir si rompe con las regulaciones europeas, si así lo decide.

Si el acuerdo final para el Brexit no cumple con estas condiciones, no sería fiel a la promesa de una salida real del bloque europeo por la que votaron los ciudadanos, sugirió.

Johnson, que se ha mencionado como posible candidato para reemplazar a May, evitó responder si renunciará en caso de que May no cumpla con sus condiciones.

“La primera ministra es la guardiana del plan, que supone salir de la unión aduanera, del mercado único y de avanzar en ello lo más rápido posible”, dijo Johnson a Bloomberg Television el martes.

“Lo que otros países con un libre comercio quieren oír de nosotros es que estamos avanzando en este proceso con fuerza, confianza y dinamismo”.

Éstas son las declaraciones más duras de Johnson desde que el equipo de May acordó la semana pasada un polémico compromiso, que podría mantener a Reino Unido atado a las reglas comerciales de la UE durante años después del divorcio.

La propuesta tuvo una fría recepción de parte de Bruselas y llevó a Jacob Rees-Mogg, quien lidera a un grupo de parlamentarios conservadores que podría desafiar el liderazgo de May, a decir que estaba perdiendo la fe en la primera ministra.

May vive un momento crucial en el proceso del Brexit, con presión desde varios frentes para definir qué es lo que quiere Reino Unido, terminar con los retrasos y cumplir con la separación.

Compromiso irlandés

La propuesta aduanera tiene como fin resolver la espinosa pregunta de cómo evitar controles fronterizos en Irlanda, algo que ambas partes han acordado como una condición para mantener la paz en la isla. Pero quienes apoyan el Brexit temen que el plan mantendrá al Reino Unido demasiado atado a las reglas de la UE, impidiéndole negociar acuerdos de libre comercio con otros países alrededor del mundo.

“(El acuerdo) debe devolvernos el control de nuestras tarifas aduaneras, de nuestra política comercial”, afirmó Johnson, y agregó: “Eso es muy, muy importante. De otra forma, no se tiene el control de las leyes, de las fronteras”.