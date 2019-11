La Paz. Los dos hijos de Evo Morales, Álvaro y Evaliz, salieron este sábado de La Paz con destino a Buenos Aires en un vuelo comercial, previa escala en Lima, informaron fuentes de la Cancillería argentina.

Los hijos del expresidente boliviano acudieron durante esta semana a la Embajada argentina en La Paz para tramitar su traslado, que realizarán sin ningún trato especial.

“Vienen sin ningún estatus especial, como cualquier ciudadano boliviano”, destacaron desde Cancillería.

El ministro interino de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, mostró en un mensaje en Twitter pasajes de Evaliz y Álvaro Morales para el vuelo de Latam a las 4:39 a.m. hora local (3:39 a.m. en Perú) desde el aeropuerto internacional de El Alto, que da servicio a La Paz, con llegada a las 5:30 a.m. de Lima, desde donde emprenderán el trayecto hacia el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires.

“Por instrucciones de la señora presidenta”, Jeanine Ánez, “dimos todas las seguridades a los hijos” de Evo Morales “para salir del país, esta madrugada abordaron avión de Latam”, escribió el ministro en la red social.

“Cuidamos la familia, los hijos no responden por los crímenes de los padres”, comentó la autoridad.

Por instrucciones de la señora presidenta @JeanineAnez dimos todas las seguridades a los hijos de @evoespueblo para salir del país, esta madrugada abordaron avión de Latam.

Cuidamos la familia, los hijos no responden por los crímenes de los padres.#NadieSeRinde#NadieSeCansa pic.twitter.com/MfHdAjizEv — Arturo Murillo (@ArturoMurilloS) 23 de noviembre de 2019

La presidenta interina informó el pasado martes que su Gobierno había decidido conceder un salvoconducto a Evaliz Morales “para que reciba asilo en México, bajo el entendimiento de que la familia no es culpable de las acciones de su padre”.

La Cancillería interina de Bolivia señaló ese mismo día que Evaliz Morales estaba asilada en la Embajada mexicana en La Paz, pero el pasado jueves indicó que había retirado la solicitud de salvoconducto para salir de Bolivia y asilarse en México.

Evaliz, de 24 años, es hija de Evo Morales y Francisca Alvarado, una antigua dirigente de un movimiento indígena, mientras que Álvaro es un año menor y su madre es Marisol Paredes.

Evo Morales se encuentra asilado en México desde el pasado 12 de noviembre, dos días después de que anunciara su renuncia al poder forzado por las Fuerzas Armadas.

Bolivia lleva sumida en un grave conflicto desde el día después de las elecciones del 20 de octubre, cuando comenzaron las denuncias de un fraude a favor de Evo Morales, que fue proclamado después vencedor para un cuarto mandato consecutivo.

El pasado 10 de noviembre la Organización de Estados Americanos advirtió en un informe graves irregularidades en los comicios y Evo Morales anunció su renuncia, calificada de “golpe de Estado” por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos.

Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Áñez, que asumió el poder el 12 de noviembre, y parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.