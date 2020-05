Bill y Melinda Gates donaron US$ 519 millones en efectivo y acciones a la fundación que lleva su nombre en el 2019.

La donación, una de las mayores en filantropía mundial el año pasado, impulsó la dotación de la Fundación Bill & Melinda Gates Trust a US$ 49,800 millones a fecha de 31 de diciembre, frente a los US$ 46,800 millones del año anterior, según los informes de estado financiero más recientes.

Bill Gates, cofundador de Microsoft Corp., también donó US$ 560 millones en servicios de gestión de inversiones a la organización sin fines de lucro, con sede en Seattle, en el 2019, frente a US$ 523 millones en el 2018, según el informe.

La fundación privada de la pareja es la mayor del mundo, y sus recursos están enfocados a la lucha contra el nuevo coronavirus, dijo Bill Gates.

Warren Buffett

Las donaciones de la pareja para el 2019 seguían eclipsadas por la donación anual de acciones de Berkshire Hathaway Inc., de Warren Buffett, a su fundación. El inversor donó en julio acciones por US$ 2,700 millones, elevando su contribución total a más de US$ 27,000 millones desde agosto del 2006.

Las donaciones de Buffett han seguido una trayectoria regular a lo largo de los años, las del matrimonio Gates han variado. Dieron alrededor de US$ 44 millones en efectivo y acciones en 2018 y US$ 4,600 millones en acciones un año antes.

Incluso las contribuciones de 10 cifras no han mellado mucho la fortuna de Bill Gates. Es la segunda persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de US$ 108,000 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Buffett ocupa el quinto lugar, con US$ 68,000 millones.