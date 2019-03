BID aprobará mañana US$ 1,000 millones para ciudades con más inmigración El fondo está formado por US$ 100 millones del capital del Banco, US$ 100 millones más de otros donantes y US$ 800 millones de financiación en créditos "blandos" para proyectos de infraestructuras o de educación, entre otros.

(Foto: AFP). El fenómeno de los movimientos migratorios ha existido siempre, pero nunca se había visto tanto incremento en los últimos años por varias causas. (Foto: AFP).