Los bancos extranjeros tienen exposiciones, como préstamos y valores de deuda, a Rusia de US$ 121,500 millones (unos 108,000 millones de euros), según cifras estadísticas del Banco de Pagos Internacionales (BPI) de finales de setiembre.

El BPI, cuya sede está en la ciudad suiza de Basilea y asiste a los bancos centrales de todo el mundo, no tiene cifras de bancos individuales, pero sí de la exposición total de los bancos de un país.

La cantidad de exposición total de los bancos extranjeros a Rusia se reduce a casi US$ 105,000 millones (93,750 millones de euros) si se sustrae casi US$ 10,700 millones (9,600 millones de euros) en préstamos a bancos rusos garantizados fuera de Rusia.

Por ejemplo, si un banco estadounidense prolonga un préstamo a una filial de una petrolera rusa en México y el préstamo está garantizado por la matriz del banco estadounidense, la transacción es en las estadísticas del BPI un préstamo de bancos rusos en México y un préstamo de bancos rusos en Estados Unidos.

De los US$ 121,500 millones, algo más de US$ 54,000 millones son posiciones locales en moneda local, sobre todo de bancos de Austria, Francia, Italia y Estados Unidos.

Los bancos italianos y los franceses tienen una exposición en Rusia algo superior US$ 25,000 millones (unos 22,300 millones de euros) cada uno, los austríacos de unos US$ 17,500 millones (15,625 millones de euros), los estadounidenses de US$ 14,600 millones (13,000 millones de euros), los japoneses de más de US$ 9,500 millones (unos 8,500 millones de euros), los alemanes de US$ 8,000 millones (unos 7,100 millones de euros) y los holandeses de casi US$ 6,600 millones (5,900 millones de euros).

Los bancos extranjeros tienen en sus balances una exposición a los bancos en Rusia de algo más de US$ 11,100 millones (10,000 millones de euros).

Los bancos italianos y los estadounidenses tienen sendas exposiciones de más de US$ 2,000 millones a los bancos en Rusia, según cifras del BPI.

El Banco Central Europeo (BCE) consideró este lunes que el banco austríaco Sberbank Europe y sus dos filiales en la unión bancaria, en Croacia y en Eslovenia, están en quiebra o es muy probable que quiebren debido a falta de liquidez tras la fuga de depósitos.

La Junta Única de Resolución (JUR) intervino las filiales europeas del banco ruso Sberbank en Austria, Croacia y Eslovenia tras declarar que están en quiebra.

El banco austríaco Sberbank Europe es propiedad completamente del banco público ruso Public Joint-Stock Company Sberbank of Russia, cuyo mayor accionista es la Federación Rusa (50% más una de las acciones con derecho a voto).

La Unión Europea (UE), Estados Unidos, Japón y otros socios del G7 han bloqueado a algunos bancos rusos del sistema de pagos internacional Swift y han congelado las reservas del Banco Central de Rusia.

El tiempo de procesamiento típico para Rusia a través de Swift es de dos horas y cinco minutos, comparado con los 39 minutos para Europa y los 12 minutos para Estados Unidos, debido a los controles de capital.

En el 2020 Rusia mandó 143 millones de mensajes a través de Swift y recibió 135 millones, lo que supone más de un millón de mensajes enviados o recibidos por día laboral.