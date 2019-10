El Banco Mundial redujo sus previsiones de precios para las materias primas, ahora que la economía mundial está a punto de desacelerarse más de lo esperado, lo que socava la demanda de energía, metales y cultivos.

La prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China ha dañado la confianza de los inversionistas en el crecimiento económico mundial, lo que ha impactado las materias primas como el cobre y el petróleo. A pesar de los esfuerzos de la OPEP y los productores aliados para reducir el suministro de petróleo, la debilidad de la demanda ha sido más severa, dijo el banco con sede en Washington el martes en su última perspectiva de productos básicos.

“Las expectativas de crecimiento global tanto para el 2019 como para 2020 se han revisado a la baja sustancialmente, incluso en los mercados emergentes y las economías en desarrollo”, señala el informe. “Dado que estas economías tienden a tener una mayor elasticidad del ingreso de la demanda de productos básicos que las economías avanzadas, su desaceleración ha afectado desproporcionadamente la demanda de energía”.

El petróleo crudo puede promediar US$ 60 por barril este año y US$ 58 en el 2020. Eso se compara con sus predicciones de abril de US$ 66 y US$ 65, respectivamente. Se espera que el cobre, un referente de la actividad económica mundial, tenga un promedio de US$ 6,150 por tonelada el próximo año, por debajo de un pronóstico anterior de US$ 6,680.

El presidente del Banco Mundial, David Malpass, dijo el mes pasado que la ralentización global es evidente en la desaceleración de China, y también señaló recesiones sustanciales en Argentina, India y México , además de “decepciones” en todo el mundo en desarrollo.

El banco de desarrollo pronosticó que los precios de los metales caerían 5% este año y continuarán cayendo el año próximo. Se espera que los metales preciosos, que han aumentado considerablemente este año, obtengan más ganancias en el 2020 en respuesta a la mayor incertidumbre global y las políticas monetarias acomodaticias. También se espera que los precios de la agricultura disminuyan este año, pero se estabilicen en el 2020.

Estas son las previsiones revisadas del banco para algunos productos principales: