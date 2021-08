El Grupo Banco Mundial retrasó los planes para que más empleados regresen a su sede hasta enero del 2022, la última de una serie de organizaciones en posponer los planes de regreso a las oficinas, en tanto los casos de COVID-19 siguen en aumento en Estados Unidos.

El banco internacional retrasó la medida a un límite de ocupación de 50% en sus oficinas de Washington hasta el 3 de enero “con mucha precaución”, según un mensaje interno al personal compartido con Bloomberg News.

“Creemos que esta decisión es en el mejor interés de la salud y seguridad de la comunidad del Banco Mundial y equilibra adecuadamente el impacto potencial en nuestros clientes”. La fecha original para el regreso era el 7 de setiembre.

El Grupo Banco Mundial comprende una serie de entidades, incluido el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que emplea a más de 12,500 personas, 55% de las cuales tiene su sede en Washington. Miles más trabajan en la Corporación Financiera Internacional.

A medida que se propaga la variante delta, el número de casos de COVID-19 se dispara en todo el país, lo que ha llevado a las empresas a reevaluar sus planes de regreso a las oficinas.

Charles Schwab Corp. pospuso la semana pasada su plan de retorno hasta enero. Goldman Sachs Group Inc., Google y Facebook Inc. de Alphabet Inc. sus sus requisitos de vacunas.

Delta Air Lines Inc. dijo el miércoles que impondrá una multa de US$ 200 mensuales a los empleados que no estén vacunados contra el COVID-19, convirtiéndose en la primera gran empresa de Estados Unidos que impone una sanción para alentar a los trabajadores a protegerse.