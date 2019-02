¿Qué es el Banco Mundial y cómo lidera la carga de la financiación del desarrollo?

El Banco Mundial (BM), cuyo nuevo presidente será escogido a mediados de abril, es una organización financiera global cuya misión es terminar con la extrema pobreza y apoyar proyectos para el desarrollo.

Al igual que su institución hermana, el Fondo Monetario Internacional ( FMI), fue creado en la conferencia de Bretton Woods en 1944 en donde se delinearon las reglas de la economía global cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial.

Desde entonces ha sido garante o prestamista de más de 12,000 proyectos y también ofrece ayuda técnica; más que nada para infraestructura, como rutas, represas y usinas de electricidad.

Con sede en Washington, el BM tiene 189 países miembro, más de 10,000 empleados y 130 oficinas en todo el mundo.

Nacido como una entidad única, pasó a ser una institución con entidades. De ellas, destaca el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) que presta servicios a naciones de medianos y bajos ingresos, y la Asociación Internacional de Fomento (IDA) que asiste a los países más pobres del planeta.

En el año fiscal 2018, los préstamos del BIRF sumaban US$ 183,580 millones.

Los mayores receptores de esos créditos fueron India (US$ 3,450 millones), Egipto (US$ 2,180 millones), Indonesia (US$ 1,800 millones), China (US$ 1,780 millones) y Turquía (US$ 1,400 millones).

Los mayores beneficiarios de IDA fueron Etiopía (US$ 3,120 millones), Bangladés (US$ 2,990 millones) y Nigeria (US$ 2,590 millones).

El grupo Banco Mundial cuenta con tres unidades para el sector de finanzas privado:



La Corporación Financiera Internacional que ofrece financiación a firmas privadas de países en desarrollo.

La Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones que respalda a empresas en casos de riesgos no comerciales en países en desarrollo.

El Centro de solución de Controversias Relativas a Inversiones que ofrece tribunales internacionales de arbitraje para resolver disputas sobre inversiones.

El Banco Mundial dice que "no es un banco en sentido común del término sino que es una asociación dedicada a reducir la pobreza y apoyar el desarrollo".

Es dirigido por una junta que representa a los 189 países miembro. Estados Unidos tiene la mayoría de las acciones del banco pero no dispone de derecho a veto.

El gobierno de Donald Trump critica al Banco Mundial por prestar dinero a países de altos ingresos relativos; como China. Para Washington, Pekín no califica para esos préstamos por ser la segunda mayor economía del planeta por lo que, en consecuencia, puede financiarse en los mercados.