Millones de personas se han salvado de caer a la pobreza durante la pandemia gracias a los programas de ayudas públicas puestos en marcha por numerosos Gobiernos, según un informe publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Según el documento, en 41 países con datos disponibles, las ayudas evitaron que cayesen por debajo del umbral de la pobreza de US$ 1.90 diarios un 80% de quienes que se habrían visto en esa situación o 12 de 15 millones de personas.

Si se tiene en cuenta un umbral más alto, de US$ 5.50 diarios, esas medidas impidieron que 31 millones de personas sobre un total de 42 millones en riesgo se situasen en la pobreza.

La gran mayoría de esas políticas de apoyo, sin embargo, se han concentrado en los países ricos, que tienen más capacidad para gastar en protección social, lo que ha hecho aumentar las diferencias entre naciones.

“La pandemia del COVID-19 desencadenó la puesta en marcha de un número sin precedentes de nuevas y a menudo innovadoras medidas de protección social. Sin embargo, el acceso a este salvavidas depende de dónde vives, con los países más ricos gastando hasta 212 veces más per cápita en protección social durante la pandemia que sus vecinos más pobres”, destacó el administrador del PNUD, Achim Steiner .

En un comunicado, Steiner defendió que el desafío ahora es ampliar el espacio fiscal para permitir que todos los países ofrezcan asistencia social, que se ha demostrado “como una forma efectiva de evitar que la gente caiga a la pobreza”.

Según los datos que el PNUD tiene a su disposición, de los US$ 2.9 billones que se invirtieron en políticas de protección social, únicamente unos US$ 379,000 millones correspondieron a países en desarrollo.

Los países de ingresos altos dedicaron de media US$ 847 per cápita en protección social, mientras que los de ingresos medios y bajos gastaron US$ 124.

Si solamente se tiene en cuenta a los países pobres, la cifra se reduce a una media de US$ 4 por persona, según el estudio.

El PNUD, como ya ha hecho en otros documentos, advierte de que esas respuestas tan distintas que se han dado ante la crisis generada por la pandemia van a crear una recuperación a dos velocidades.

Según estimaciones de la ONU, entre 117 y 168 millones de personas en todo el mundo han caído a la pobreza durante la crisis del COVID-19.