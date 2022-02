Es la pesadilla de todo amante de los autos: el Bentley o Lamborghini especial que ordenó hace medio año, o más, finalmente está en un barco de carga que se dirige hacia su destino. Entonces el barco se incendia.

La pesadilla se hizo realidad el 16 de febrero cuando un buque que navegaba de Alemania a Rhode Island se incendió cerca de las islas Azores con más de US$ 400 millones en autos a bordo, incluidos modelos de lujo de Bentley, Porsche y Lamborghini. Un osado rescate por parte de la Fuerza Aérea y la Armada de Portugal salvó a los 22 miembros de la tripulación, sin que se reportaran heridos.

Al 22 de febrero, el Felicity Ace seguía en llamas; lo que queda de unos 4,000 vehículos Volkswagen AG será evaluado una vez que un equipo de salvamento pueda realizar una inspección adecuada del barco. Se ha creado un sitio web para proporcionar actualizaciones sobre el incidente.

Aquellos que ordenaron vehículos que iban a bordo del Felicity Ace en realidad solo tienen una pregunta: ¿Qué debo hacer?

Cosas que suceden

No es un fenómeno tan inusual que un buque de carga se hunda con automóviles a bordo. Desde el 2003, han ocurrido al menos ocho grandes incidentes con embarcaciones grandes y daños a automóviles. En el 2019, el Grande America con destino a Brasil se hundió con 37 autos Porsche a bordo, incluidos cuatro 911 GT2 RS excepcionales y altamente personalizados (precio promedio actual: US$ 366,487, y los especializados pueden acercarse a los US$ 800,000).

Ese mismo año, un barco llamado Golden Ray partió del puerto de Brunswick, Georgia, antes de volcarse con más de 4,000 vehículos con destino a Medio Oriente, incluidos camiones y SUV de General Motors y Mercedes-Benz.

El ex marino mercante Sal Mercogliano dijo que en el caso del Felicity Ace, es probable que todos los vehículos se averíen porque sería difícil para los bomberos ingresar a las apretadas cubiertas de carga para combatir las llamas.

No se ha confirmado ninguna causa del incendio.

¿Seguir adelante o reducir pérdidas?

Entonces, ¿cuál es el recurso para los clientes que esperaban estos autos? Técnicamente, los vehículos no pertenecen a los clientes hasta la entrega. Todavía son propiedad del fabricante automotor, por lo que no se ejecuta un seguro de automóvil personal. Las pólizas de seguros comerciales para los fabricantes de automóviles y las empresas de carga cubrirían sus pérdidas. Volkswagen Group mantiene relaciones con los proveedores para el envío de automóviles, no para cada marca VW individual, dijo un portavoz.

Estas pobres almas con vehículos perdidos en el mar tienen dos opciones en general. Ya sea volver a enviar el pedido del vehículo, mantener quieto el depósito y esperar meses para un nuevo envío; o reducir sus pérdidas, a nivel emocional y financiero, tomar el desastre como una señal de algún tipo y ordenar algo completamente diferente.

“El concesionario prometió mantenerme informado de cualquier actualización sobre cómo Porsche decide resolver esto”, tuiteó el cliente Matt Farah sobre el Porsche Boxster Spyder personalizado que había pedido en agosto del 2021 y que estaba en el Felicity Ace. “Las probabilidades son fabricarlo de nuevo y, con suerte, no tener que esperar otros ocho meses”.

Buen servicio al cliente

En el caso de los vehículos de lujo, corresponde a los fabricantes de automóviles como Bentley, Porsche y Lamborghini hacer todo lo posible para tranquilizar a sus clientes de alto poder adquisitivo. Los fabricantes no quieren que esos pedidos de US$ 300,000 se vayan a otra parte; aquellos que gastan tanto dinero en un vehículo excepcional a menudo son leales a la marca de por vida, o aspiran a serlo.

“Ya estamos trabajando para reemplazar todos los autos afectados por este incidente”, dijo el portavoz de Porsche, Marcus Kabel, en un correo electrónico. “Los autos estarán lo más cerca posible de su especificación original ordenada”. En total, se espera que el incendio represente una pérdida total de US$ 155 millones para las marcas afectadas.

Un portavoz de Lamborghini declinó comentar cómo la marca italiana manejaría las pérdidas. Un representante de Bentley confirmó que 189 vehículos Bentley están a bordo del barco y que los automóviles de los clientes tendrán prioridad para el reemplazo. Ambos fabricantes se enfrentan a una pérdida potencialmente mayor que la de Porsche, en términos proporcionales, ya que fabrican muchos menos vehículos y son mucho más caros.

Para Farah, la mejor decisión en este caso fue reordenar su misma especificación. “[Porsche] me dio la oportunidad de hacer cambios en la fabricación y dije: ‘Fabríquenlo como lo pedí inicialmente’”, comentó. Farah no pudo confirmar cuánto tiempo tomaría volverlo a fabricar, pero dijo que Porsche le aseguró que era “prioritario”. Mientras tanto, conducirá otra cosa.