Aumento en reciclaje merma demanda de nuevas resinas plásticas

La industria química se dirige a una desaceleración a medida que la sociedad se vuelve en contra de los plásticos desechables y el aumento del reciclaje debilita la demanda, predijo IHS Markit en su conferencia mundial petroquímica anual.

Después de escalar a niveles máximos durante muchos años, las ganancias de los productos químicos se reducirán este año y no se recuperarán hasta el 2023, ya que los problemas ambientales se suman al arrastre de una recesión en la economía global, según la firma de investigación global.

"Creo que los residuos plásticos serán el núcleo de la sostenibilidad de nuestro tiempo", dijo Jim Fitterling, director ejecutivo de Dow Inc. y director de operaciones de DowDuPont, en la conferencia. "No solo representan el mayor riesgo para nuestra industria", sino también "una de las mayores oportunidades", agregó.

Las nuevas plantas, principalmente en China, despacharán un exceso de oferta a los mercados de productos químicos y reducirán los márgenes, dijo Dave Witte, vicepresidente senior de IHS. Las ganancias probablemente se estabilicen a un nivel inferior al del año pasado, dijo.

El aumento de la demanda de la industria se reducirá a aproximadamente 4% al año, desde un 4.4%, en parte porque los plásticos reciclados están reemplazando a las resinas vírgenes.

La Unión Europea lidera un movimiento mundial para eliminar los plásticos de un solo uso e impulsar el reciclaje mientras la sociedad responde a una crisis de contaminación del océano que amenaza la "licencia para operar" de la industria, dijo Victor Bell, presidente de Environmental Packaging International, en una presentación el martes.

En el peor de los casos, la reacción contra el plástico podría reducir a la mitad el crecimiento de la demanda de nueva resina, aunque probablemente no sea tan grave debido a los límites en la capacidad de reciclaje, según IHS.

"Estos problemas de residuos son, hasta cierto punto, existenciales para la industria", dijo Witte el miércoles en la conferencia en San Antonio.

La industria química está mejor posicionada para combatir los residuos plásticos con el desarrollo de nuevos productos y formas innovadoras para reciclar, dijo Fitterling.

Las prohibiciones de productos son "una pendiente resbaladiza" que hacen más daño que beneficio, porque los plásticos brindan beneficios ambientales como hacer que los vehículos sean más livianos y mantener los alimentos frescos por más tiempo, dijo.

Fitterling ayudó a crear The Alliance to End Plastic Waste (alianza para acabar con los residuos plásticos) que ha comprometido más de US$ 1,000 millones durante cinco años en esta iniciativa. Un foco clave es ayudar a crear una infraestructura de recolección de desechos alrededor de los 10 ríos en Asia y África que son la fuente de la mayor parte de la basura que se vierte en los océanos, dijo.

El polietileno, utilizado en bolsas y empaques para compras, enfrenta un exceso de suministro global en el corto plazo, mientras que un exceso de etileno, un precursor del polietileno, llegará a principios de la próxima década, dijo Witte.

Los fabricantes de plásticos estadounidenses también enfrentarán la presión de los líquidos de gas natural como el etano, una materia prima clave, dijo. El panorama es relativamente mejor para el polipropileno, usado en tapas de botellas y alfombras.