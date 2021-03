Los consumidores en las economías más grandes del mundo acumularon US$ 2.9 billones en ahorros adicionales durante los confinamientos relacionados con el COVID, una gran acumulación de efectivo que crea el potencial para una poderosa recuperación de la recesión causada por la pandemia.

Según estimaciones de Bloomberg Economics, los hogares de Estados Unidos, China, Reino Unido, Japón y los países más grandes de la eurozona ahorraron dinero cuando el coronavirus los obligó a quedarse en casa y alejados de las tiendas. Es probable que continúen haciéndolo mientras persistan las restricciones y los Gobiernos repartan estímulos.

La mitad de ese total, US$ 1.5 billones y que van en aumento, se encuentra solo en EE.UU., según los datos. Eso es al menos el doble del crecimiento anual promedio del producto interno bruto observado en la última expansión y equivalente a la producción anual de Corea del Sur.

Tales ahorros deberían proporcionar combustible para que las economías repunten una vez que el COVID-19 finalmente se controle y se administren las vacunas.

Los optimistas están apostando a una ola de compras a medida que las personas regresan a los minoristas, restaurantes, lugares de entretenimiento, centros turísticos y eventos deportivos, así como a una aceleración de las compras de productos costosos que postergaron.

Los que tienen menos confianza se preguntan si el dinero se usará para cubrir deudas o se acumulará hasta que pase la crisis de salud y los mercados laborales se vean más fuertes.

En EE.UU., el gasto de todo el dinero ahorrado en el último año impulsaría el crecimiento económico hasta en 9%, en lugar del 4.6% proyectado actualmente para el PBI del 2021, según BE. Por el contrario, si los ahorros no se gastan, la economía probablemente crecerá solo 2.2%.

“El verano de 2020 resultó ser un falso amanecer, pero también mostró la rapidez con que las economías pueden recuperarse cuando el COVID-19 se controla”, dijo Maeva Cousin, economista sénior de la eurozona de Bloomberg Economics.

“¿Podría suceder lo mismo en 2021? Las enormes reservas de efectivo de los ahorros de los hogares por los confinamientos son una de las razones por las que confiamos en que la demanda se recuperará bruscamente”.

EE.UU. no es el único que disfruta de un colchón. Los hogares chinos depositaron 2.8 billones de yuanes (US$ 430,000 millones) más en sus cuentas bancarias de lo que podrían haber ahorrado normalmente.

Los depósitos similares aumentaron en 32.6 billones de yenes (US$ 300,000 millones) en Japón y en 117,000 millones de libras esterlinas (US$ 160,000 millones) en el Reino Unido. Los ahorros en las mayores economías de la eurozona crecieron un total combinado de 387,000 millones de euros (US$ 465,000 millones), liderados por los de Alemania, de 142,000 millones de euros.

Un factor que podría aumentar la prisa por gastar: bajas tasas de interés que reducen el atractivo de mantener los fondos en el banco.

El riesgo es que las personas elijan usar sus ahorros para pagar deudas o decidan preservar los presupuestos de sus hogares debido a los riesgos continuos para la salud o la preocupación de que el mercado laboral se recupere lentamente.