AstraZeneca afirmó que la Unión Europea (UE) había perdido un caso legal contra la empresa farmacéutica por el suministro de vacunas contra el COVID-19, luego de que una corte en Bruselas rechazara una solicitud de la UE para recibir más lotes hacia fines de junio.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el fallo del viernes respaldaba la posición de la UE de que AstraZeneca -que enfrenta además una segunda demanda judicial del bloque- no había cumplido con sus compromisos.

La firma anglo-sueca se comprometió en un contrato a hacer todo lo posible para entregar al bloque de 27 países un total de 300 millones de dosis para fines de junio, pero los problemas de producción llevaron a la farmacéutica a reducir su objetivo a 100 millones de vacunas.

Los recortes en los suministros retrasaron la campaña de vacunación de la UE en el primer trimestre del año, cuando el bloque había apostado inicialmente por AstraZeneca para entregar un mayor volumen de inyecciones. La situación generó una amarga disputa y acciones legales de la UE para obtener al menos 120 millones de dosis a fines de mes.

AstraZeneca dijo que un magistrado resolvió que la compañía solo debe entregar 80.2 millones de dosis antes de la fecha límite del 27 de setiembre. La compañía dijo que “excederá sustancialmente” ese volumen a fines de junio.

El tribunal dijo en un comunicado que AstraZeneca debe proveer 15 millones de dosis para el 26 de julio, otras 20 millones para el 23 de agosto y 15 millones para el 27 de setiembre, alcanzando un total de 50 millones de inyecciones.

Si la compañía no cumpliera con estos plazos, se enfrentaría a una multa de “10 euros (US$ 11,8) por dosis no administrada”, dijo la Comisión de la UE.

AstraZeneca dijo que se habían desestimado otras medidas solicitadas por la Comisión y que el tribunal había dictaminado que la UE no tenía exclusividad ni derecho de prioridad sobre otras partes con las que la farmacéutica tenía contratos.