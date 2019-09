Es hora de dejar de considerar los esfuerzos corporativos de sostenibilidad como actos de altruismo. Para las grandes empresas, proteger el medio ambiente a menudo implica ganancias.

Nike Inc. ha ideado una forma de tejer de manera más eficiente, reduciendo la materia prima y el tiempo de mano de obra necesarios para fabricar cada zapato. Esto ha evitado que más de 3.5 millones de libras de desechos lleguen a los vertederos desde el 2012. Pero las buenas noticias no se detienen con el impacto ambiental. La compañía gasta menos en transporte, materiales y eliminación de desechos.

El “producto más consciente con el medio ambiente ha sido una fuente de ahorros” para el fabricante de zapatillas, asegura James Duffy, analista de Stifel.

¿Esas frágiles botellas de agua de plástico vendidas por Nestlé SA? El diseño ultradelgado tiene un impacto menor en el medio ambiente, al tiempo que reduce los costos asociados con el embalaje y el envío. Amazon.com Inc. y Walmart Inc. han invertido decenas de millones de dólares en un fondo que construye infraestructura de reciclaje, reduciendo las tasas de vertido y recuperando material que podría venderse como nuevos productos.

Las gigantes tecnológicas han gastado miles de millones de dólares en energía solar y eólica, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y los gastos de energía al mismo tiempo. Alphabet Inc., Amazon y Facebook Inc. son ahora algunos de los mayores compradores de energía verde en Estados Unidos.

Resulta que no solo es fácil ser verde, también es rentable.

"Hemos superado este concepto de que el negocio versus el medio ambiente es una compensación", asegura Tom Murray, quien asesora a empresas como Walmart, McDonald’s Corp. y Procter & Gamble Co. sobre la reducción de emisiones. "Los beneficios comerciales siempre estuvieron ahí, pero cada vez más empresas van tras ellos".

Las ventajas de volverse ecologista nunca han sido más sólidas para los negocios, a medida que las empresas encuentran formas de obtener más con menos. A continuación presentamos una mirada a las formas en que las empresas estadounidenses están obteniendo ganancias con el ecologismo.

Los vuelos ligeros cuestan menos

United Airlines Holdings Inc. ha estado haciendo sus aviones más ligeros, lo que reduce el consumo de combustible y los costos. Las aerolíneas representan casi el 2% de las emisiones globales de carbono. Ni siquiera la revista a bordo se ha librado de la búsqueda de un peso innecesario: cambiar a un papel más ligero ahorró casi US$ 300,000 al año en combustible. United rediseñó los baños de los aviones, cambió los carritos de bebidas y finalizó las ventas libres de impuestos.

¿Cuánto vale? United ha ahorrado más de US$ 2,000 millones en combustible hasta ahora.

Colgar las toallas en los hoteles ahorra más que agua

Resulta que simplemente pedir a los huéspedes que cuelguen las toallas para que se sequen y renunciar a los cambios diarios puede ahorrar a los operadores hoteleros un 25% en los costos energía anuales. "Para sorpresa de algunos dentro de la industria hotelera, esta opción fue rápidamente aceptada por los huéspedes como una pequeña forma de participar en la conservación de energía", según un informe del Urban Land Institute. Clarion Partners LLC hace eso en todos sus hoteles y fue un paso más allá al reducir los flujos a través de inodoros, grifos y cabezales de ducha.

¿Cuánto vale? reducir el uso de agua ahorra a los hoteles Clarion unos US$17.250 por año.

Camiones ociosos, dinero real

Walmart opera una de las flotas de camiones más grandes de EE.UU. Esto significa que decenas de vehículos están parados en el tráfico en cualquier momento. A esa escala, la introducción de tecnología que reduce el uso de energía cuando los camiones están parados y software que crea rutas más eficientes puede mejorar el uso de combustible en 90%, lo que reduce las emisiones de dióxido de carbono.

¿Cuánto vale? el diésel promedia casi US$3 por galón en EE.UU.

La rentabilidad de la energía verde

Google, Facebook y Amazon se encuentran entre los mayores consumidores de energía de EE.UU., y gran parte de esa energía ahora está libre de emisiones. Todas se han comprometido a obtener el 100% de su energía para sus centros de datos de recursos renovables como eólicos y solares. Exxon Mobil se embarcó en un programa para energizar sus operaciones en Texas con energía solar y eólica a partir del próximo año, lo que ubicaría a la productora de petróleo entre los 10 principales compradores.

¿Cuánto vale? con las energías renovables ahora más baratas que los combustibles fósiles, estos compromisos de energía verde reducen en 10% las gigantescas facturas de servicios públicos de las gigantes tecnológicas.

Los baños sin papel son más baratos

Restaurantes, cines y otros han estado cambiando de las toallas de papel a los secadores de manos en sus baños durante años. Los secadores se han convertido en la norma debido a los ahorros en el costo de las toallas de papel y el gasto de enviar basura al vertedero. Soldier Field, sede de los Chicago Bears, hizo el cambio y redujo las emisiones carbono un 76% por uso.

¿Cuánto vale? un estadio de fútbol puede ahorrar más de US$12.000 al año sobre el costo de las toallas de papel.

La ropa revendida genera dinero

Patagonia Inc. ha estado reparando y reciclando ropa desde su inicio en la década de 1970, convirtiendo la práctica en una parte fundamental de la imagen ambiental de la marca. Sin embargo, hace dos años, la compañía agregó incentivos para que sus clientes devuelvan artículos usados. Esto no era solo un acto de urgencia para mantener la ropa fuera de los vertederos. Una chaqueta 3 en 1 Snowshot, que se vende al por menor por alrededor de US$ 400 fue recientemente incluida en el sitio web Wornwear de Patagonia por entre US$ 187 y US$ 207, más del doble del monto pagado a los clientes mediante un bono.

¿Cuánto vale? cada reventa de una chaqueta usada de alta calidad puede generar un ingreso neto de US$ 100. “Es una unidad de negocios rentable”, asegura Phil Graves, director de desarrollo corporativo en Patagonia.

Los ahorros del plástico delgado

Nestlé ha estado ahorrando dinero con botellas de plástico cada vez más delgadas, lo que ha reducido el contenido de plástico en sus envases de litro y medio en más de 60% desde 1990. Eso también reduce los químicos dañinos y las emisiones producidas por la fabricación de plástico, y ahorra en costos transporte. También ha habido un impulso para usar más material reciclado. Nestlé recientemente comenzó a ofrecer una botella 100% reciclada para su marca de agua Pure Life. Coca-Cola Inc. ha decidido deshacerse totalmente del plástico para su línea Dasani, pasando el agua a latas de aluminio. Ese cambio facilitará el reciclaje y aumentará la rentabilidad. Las latas pesan menos, lo que reduce los costos transporte.

¿Cuánto vale? 72 centavos de dólar por libra de resina plástica.

Cerveza con menos gasto de agua

Lagunitas Brewing Co. crecía tan rápido que su empresa de agua local no podía procesar todas las aguas residuales altamente concentradas resultantes de su proceso de fabricación. Gestionarlo todo podría haber requerido costosas actualizaciones al sistema municipal. La cervecera, en cambio, compró un nuevo tipo de sistema de tratamiento in situ que limpia los 7 galones de aguas residuales de alta resistencia resultantes de cada galón de cerveza. El subproducto de metano se usa para producir electricidad. Es una de las muchas cervecerías y viñedos que han instalado estos sistemas.

¿Cuánto vale? ahorros estimados de más de US$ 1 millón al año en facturas de servicios públicos.

Esta historia forma parte de Covering Climate Now, una colaboración global de más de 250 medios de noticias para resaltar el cambio climático.