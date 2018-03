Asesor de Xi habría discutido reformas chinas con varios CEO de EE.UU.

El principal asesor económico del presidente Xi Jinping prometió a un grupo de líderes empresariales de Estados Unidos el jueves en Washington que tomará medidas para reformar la economía de China, de acuerdo con una persona al tanto de la situación.

Liu He le dijo al grupo que asumiría este mes la supervisión de la política financiera de China como parte de un cambio de gabinete, y manifestó su convicción de que el éxito económico de China se debe a su adopción de las fuerzas del mercado, dijo la persona, quien pidió no ser identificada comentado sobre una reunión confidencial. Liu no proporcionó detalles sobre qué medidas planeaba tomar China, dijo la persona.

Liu dijo que tenía tres solicitudes para la administración Trump: establecer un nuevo diálogo económico, nombrar una persona encargada de asuntos de China y entregar una lista específica de demandas, dijo la persona. Liu señaló que diferentes administraciones estadounidenses han querido distintas cosas, dijo la persona, y que George W. Bush se centró en la política monetaria y Barack Obama enfatizó la inversión.

Liu viajó a Washington esta semana en momentos en que las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo siguen aumentando. Trump dijo el jueves que Estados Unidos impondría aranceles a las importaciones de acero y aluminio para proteger la seguridad nacional, provocando condenas y amenazas de represalias de China a Europa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el viernes que Liu intercambiará puntos de vista con funcionarios estadounidenses sobre cuestiones de interés mutuo, sin revelar más detalles. También criticó la medida arancelaria de EE.UU., diciendo que dañaría la economía global.

Liu también se reunió el jueves con el asesor económico de la Casa Blanca, Gary Cohn, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el representante de comercio de EE.UU., Robert Lighthizer. La administración subrayó la importancia de lograr el equilibrio y la reciprocidad en la relación económica, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca.

Los asistentes a la reunión de Liu con líderes empresariales el jueves incluyeron a Hank Paulson, ex secretario del Tesoro de EE.UU. y máximo ejecutivo de Goldman Sachs Group Inc., Larry Fink, presidente de BlackRock Inc., dijo la persona.

Desde que asumió el cargo, Trump ha centrado sus críticas en los supuestos abusos de propiedad intelectual de China y el desequilibrio comercial entre las dos naciones. En enero, tomó las primeras medidas arancelarias imponiendo un gravamen a las importaciones de lavadoras y paneles solares.

Las prioridades de China para la reforma interna se centran en las tres llamadas "batallas críticas" de riesgo financiero, contaminación y pobreza El gobierno de Xi está tratando de lidiar con esos males sin desacelerar la economía tan drásticamente.

Los aranceles de Trump aún pueden provocar represalias de China. El gobierno de Xi ya lanzó una investigación a las importaciones estadounidenses de sorgo, y está evaluando si restringir los envíos de soja estadounidense, objetivos que podrían afectar el apoyo de Trump en algunos estados agrícolas importantes desde una perspectiva política.