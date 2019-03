Arnault supera a Buffett y sube al podio de multimillonarios

El titán de los productos de lujo Bernard Arnault sobrepasó al presidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, para convertirse en la tercera persona más rica del mundo, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

El francés, quien ha añadido US$ 14,500 millones a su fortuna en lo que va de año y ahora tiene un patrimonio de US$ 83,100 millones, superó a Buffett en alrededor de US$ 100 millones el martes para unirse a los tres primeros por primera vez desde el debut del ranking de riqueza de Bloomberg en el 2012.

Arnault, presidente de la matriz de Louis Vuitton, LVMH, es también el único europeo aparte del propietario de Zara, el español Amancio Ortega, en subir al podio en el listado.

La mayor parte de la riqueza de Arnault se concentra en sus participaciones en Christian Dior y LVMH. Las acciones de ambas firmas se han disparado un 20% este año gracias a ventas históricas, que desafían la desaceleración china.

Arnault, de 70 años, ha sumado US$ 32,600 millones a su patrimonio neto en los últimos cinco años. Su aumento en lo que va de año es similar al del fundador de Amazon y la persona más rica del mundo, Jeff Bezos, cuya fortuna ha crecido en US$ 15,200 millones en el presente curso y ahora asciende a US$ 140,100 millones en el índice de Bloomberg.

Solo Mark Zuckerberg, quien actualmente ocupa el sexto lugar, ha tenido un mejor comienzo de año, ya que la fortuna del cofundador de Facebook se ha elevado en US$ 15,300 millones.