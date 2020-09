Los argentinos, afectados por décadas de auges y crisis económicas, están comenzando a retirar sus depósitos en dólares de bancos locales después de la última ronda de medidas que tomó el Gobierno para endurecer los controles de capital, según los primeros datos disponibles públicamente.

Cerca de US$ 205 millones, o 2% del total de depósitos en dólares inferiores a US$ 1 millón, fueron retirados en los tres días posteriores al 15 de setiembre, fecha en la que el banco central aumentó los controles para dificultar y hacer más costoso comprar dólares a través de canales oficiales, según datos publicados por el banco central.

Las cifras dejan de manifiesto la inquietud de los ahorristas minoristas que han estado convirtiendo sus pesos en dólares ante la especulación de que la moneda local se encamina hacia una mayor devaluación.

Si bien aún es demasiado pronto para señalar una tendencia definitiva, los datos sugieren que los ahorristas ahora están optando por mantener los dólares físicos en lugar de mantenerlos en el banco, ante la preocupación de que podrían imponerse restricciones más severas.

Un funcionario del banco central que pidió no ser identificado dijo que las autoridades están preocupadas por los rumores que están creando incertidumbre entre los ahorristas. Todas las entidades bancarias están trabajando de la forma más regular posible dentro de lo que permiten las medidas de distanciamiento social, agregó la persona, y el acceso a los depósitos sigue estando disponible.

Aquellos que elijan retirar dólares físicos del banco deben solicitar una cita virtual, una medida implementada para alentar el distanciamiento social debido a la pandemia de coronavirus, que ahora está sirviendo para reducir la velocidad de los retiros. Los argentinos pueden mantener cuentas bancarias en pesos y dólares a nivel local.

“Estamos viendo que esta salida de dólares de las cuentas de ahorro está aumentando y creemos que continuará”, dijo Emiliano Anselmi , economista de Portfolio Personal Inversiones en Buenos Aires, en una entrevista telefónica. “Sin embargo, el sistema tiene una liquidez récord para responder”.

Todavía está fresca en la memoria de muchos argentinos la crisis económica del 2001-2002, en la que el Gobierno abandonó la paridad 1 a 1 con el dólar, su deuda cayó en default, congeló los retiros y convirtió obligatoriamente los ahorros en pesos devaluados.

Actualmente hay depósitos por un valor de US$ 9,650 millones por parte de clientes minoristas, que son las personas que tienen menos de US$ 1 millón en una cuenta y de US$ 17,000 millones en depósitos totales. Y esta vez, los bancos tienen 88% de los depósitos del sector privado en efectivo y encajes en el banco central, lo que significa que tienen más de US$ 15,000 millones para responder a la demanda de dólares.

Desde que se implementaron las medidas, se ha vuelto imposible para los argentinos comprar dólares a través de canales oficiales. La semana pasada, el Gobierno impuso un nuevo impuesto de 35% sobre las compras de dólares, además de otro impuesto de 30%, en un intento por mantener fuerte la moneda.

La mayoría de los principales bancos minoristas del país tienen avisos en sus sitios web que dicen que las transacciones de divisas no se pueden completar porque sus sistemas deben actualizarse para cumplir con las nuevas reglas.

No se podrá realizar compras de dólares a través de los sitios web de los bancos al menos hasta octubre, dijo el martes Claudio Cesario, presidente de la Asociación Argentina de Bancos en una entrevista de radio. Dijo que los bancos están considerando la posibilidad de vender dólares a través de citas programadas.