Argentina endurece política ante altas expectativas de inflación

3. ARGENTINA CON EL PRECIO MÁS ALTO POR M2: Comparando el promedio por metro cuadrado de inmuebles de estreno en las zonas de clase media más importantes de América Latina, se halló que Argentina tiene el precio por metro cuadrado más alto con US$ 2.872. Le siguen Ciudad de México bordeando los US$ 1.846 y Sao Paulo un aproximado de US$ 2.234. En el caso de Lima, presenta un precio por m2 US$ 1.640 que es mayor al de Quito con US$ 1.330, y a los US$ 1.410 de Bogotá.