El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Ángel Pesce, señaló que se renovará el diseño de los billetes que emite, y reemplazará los animales por próceres y figuras de interés nacional, según la prensa del país sureño.

Además, informó que se crearán billetes de mayor denominación, que podrían ser de 2,000 o 5,000 pesos argentinos. “En la familia nueva de billetes vamos a tener un billete más grande, podría ser de 2,000 o 5,000, se están haciendo análisis”, indicó en entreivsta con Crónica TV.

“A los argentinos no nos gustan los billetes que van en el medio. El de 200 no es un billete que la gente valore mucho, no circula tanto”, añadió.

Pesce agregó que no van a apurar la renovación de la divisa, pues “hay billetes impresos e imprimiéndose y no vamos a malgastar el dinero que cuesta fabricar esos billetes”.

No obstante, aseguró que el cambio es una realidad y que buscará lograr consensos, y que estos billetes exalten su cultura, ciencia y técnica.

“En un país que tiene los poetas, los políticos, la historia que tiene la Argentina, tener que recurrir a sus animalitos es un poco triste”, puntualizó.