Después del triunfo en primera vuelta de Alberto Fernández, que lo posiciona como presidente de Argentina, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió limitar mucho más la compra de dólares.

Si antes el máximo mensual de compra del billete verde ascendía a US$ 10,000, ahora el nuevo límite para los argentinos es de US$ 200 por mes, según informó el diario “Clarín”.

“Ante el grado de incertidumbre actual, el Directorio del BCRA decidió tomar este domingo una serie de medidas que buscan preservar las reservas del Banco Central. Las medidas anunciadas son transitorias, hasta diciembre de 2019”, señaló el BCRA en un comunicado.

El viernes pasado, la cotización del dólar frente al peso argentino se disparó hasta las 65 unidades y el “dólar fuga” a las 80, por lo que el BCRA se habría visto obligado a tomar medidas para controlar la crisis cambiaria.

“Establece un nuevo límite de U$S 200 mensuales a la compra de dólares para personas físicas con cuenta bancaria y en U$S 100 a la cantidad de dólares que pueden ser comprados en efectivos. Estos límites no son acumulativos”, añadió el BCRA el mismo documento.

Se informó también que el presidente del BCRA, Guido Sandleris, dará una conferencia el lunes a las 8:30 hora local para explicar el detalle de las medidas anunciadas.