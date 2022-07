Sin embargo, el resto de la jornada laboral en Headspace a menudo transcurría menos zen. Si bien la razón de ser de la empresa es promover la salud y el bienestar mental, muchos miembros del personal describieron que trabajaban muchas horas, no asistían a compromisos familiares para lograr cumplir con los plazos y existía una alta tasa de rotación. Al entrevistar a más de 20 personas que trabajaron en la startup desde antes de la pandemia hasta principios de este año, los exempleados describieron una experiencia intensa y un ambiente de trabajo, en ocasiones, agotador.

“Definitivamente tuve que ir a terapia”, dijo un exempleado que, al igual que otras personas que hablaron con Bloomberg, habló bajo condición de anonimato para preservar sus futuras perspectivas laborales. Otras tres personas también dijeron que comenzaron a ver a psiquiatras para ayudar a procesar el estrés que les generaba trabajar en la empresa.

Headspace se fundó con la misión de “mejorar la salud y la felicidad del mundo”. Pero las startups con objetivos elevados a menudo pueden encontrarse en posiciones incómodas cuando reconcilian esos valores con su intención de obtener ganancias. En Headspace, a los nuevos empleados se les vendió la idea de un lugar de trabajo más amable y consciente, solo para descubrir que la empresa exigía los mismos horarios agotadores de los que habían oído hablar en otras startups. “Esta es la desventaja de monetizar la meditación”, dijo Diana Winston, directora de educación de conciencia plena en el Mindful Awareness Research Center de la Universidad de California, en Los Ángeles. “No se pueden detener las fuerzas del capitalismo”.

La compañía ahora se llama Headspace Health después de una fusión con la aplicación de bienestar Ginger que se completó a fines del año pasado, pasando de unos 300 empleados antes de la fusión a 1,100 en la actualidad. Las startups combinadas estaban valoradas en US$ 3,000 millones en el momento del acuerdo. “Nuestros empleados son fundamentales para nuestra misión e integrales para nuestro éxito”, dijo Headspace Health, cuestionando la caracterización de su cultura como inusualmente exigente. “En Headspace Health nos mantenemos enfocados en vivir nuestra misión y valores, y servir mejor a todas nuestras partes interesadas, en especial, a nuestros propios empleados”.

Simon Perry, exejecutivo de recursos humanos de Headspace, dijo que la misión de la empresa era en parte lo que impulsaba a los empleados a trabajar duro. Era un desafío desconectarte al final de la jornada laboral, sabiendo que la aplicación de Headspace estaba ayudando a los usuarios que podrían estar pasando por momentos difíciles, dijo. “Tenía la esperanza real de hacer crecer un negocio a través de la lente de nuestras prácticas conscientes”, señaló Perry, quien agregó que se esforzó a sí mismo y a su equipo para asegurarse de que encontraran el equilibrio entre el trabajo y la vida, pero “en cualquier startup, eso es un desafío”.

Hoy, a medida que la economía se tambalea y los capitalistas de riesgo reducen sus inversiones, la financiación de las empresas digitales de salud cayó un 36% en el primer trimestre de este año en comparación con el trimestre anterior según la firma de investigación CB Insights. A nivel mundial, las descargas semanales promedio de la aplicación Headspace en el 2022 cayeron casi a la mitad desde los máximos en el 2020, el año en que comenzó la pandemia y EE.UU. vivía una elección presidencial divisiva que puso a prueba las reservas mentales de los estadounidenses. Sin embargo, todavía hay mucha gente que busca un poco de paz a través de la meditación: Headspace se ha descargado más de 2,5 millones solo este año, según Data.ai.

Headspace comenzó en el 2010, fundada por Rich Pierson, que trabajaba en la industria de la publicidad, y Andy Puddicombe, el ex monje budista con una licenciatura en artes circenses. Su programación guía a los usuarios a través de meditaciones y otros ejercicios relajantes. Headspace fue una de las primeras empresas de tecnología en hacerse popular fusionando bienestar y una aplicación para iPhone, prometiendo la capacidad de ser más consciente, tranquilo y presente.

Sin embargo, internamente, no cabía duda de que Headspace era ante todo una empresa que operaba en un mercado competitivo, incluso en los primeros días, según el testimonio de algunos empleados. En el 2017, la startup reunió al personal para la inauguración de un mural adornado con nuevos eslóganes corporativos, según una persona que estuvo presente. La persona recordó que la “amabilidad” había desaparecido de la lista oficial de valores. Los nuevos fueron “corazón valiente”, “mente curiosa” y, en particular, “impulso desinteresado”. Cuando se le pidió un comentario, Headspace Health dijo que después de la fusión actualizó sus valores corporativos, que ahora incluyen buscar diversas perspectivas y actuar con integridad.

Durante la pandemia, aumentó la demanda de los servicios de Headspace y millones de personas descargaron la aplicación, según muestran las cifras de Data.ai. Las ventas de la aplicación aumentaron en un promedio de 14% a 18% en el 2021, según documentos a los que tuvo acceso Bloomberg.

Al mismo tiempo, las demandas del lugar de trabajo en Headspace se dispararon, dijeron los ex empleados. Trabajando desde casa, algunas personas describieron estar sentadas en reuniones de Zoom consecutivas durante 12 horas o más. Una persona recuerda haber llorado junto con sus colegas durante una videoconferencia porque no habían tenido tiempo de almorzar o usar el baño.

La compañía hizo algunos esfuerzos para disminuir el estrés, incluidos los descansos programados para la meditación, los viernes sin reuniones y los “Días de la mente”, un viernes libre cada dos semanas. Sin embargo, debido a que la carga de trabajo real no cambió, muchos empleados simplemente trabajaron durante su tiempo libre, dijeron dos personas.

En los últimos años, Headspace ha experimentado un importante cambio de dirección. Un ex miembro del personal describió haber tenido cinco jefes en dos años debido a la rotación y las reorganizaciones. Otra persona dijo que tuvo ocho jefes en tres años. La compañía obtuvo un nuevo director ejecutivo a principios del 2021, solo para ver a esa persona reemplazada a fines del año después de la fusión. La agitación pasó factura: algunos empleados describieron pasar tiempo en proyectos solo para que la compañía los cancelara abruptamente, en parte porque la gente seguía saliendo.

Hoy en día, algunos ex empleados de Headspace dicen ya no usar la aplicación; en lugar tranquilizarlos les genera ansiedad. Un exempleado, que describió que comenzaba el día a las 6:30 a.m. y lo terminaba bien entrada la noche, dijo que a menudo se perdía las funciones de los niños y las citas con el médico. Cuando dejaron la empresa, su familia se regocijó. Desde entonces, ahora en un nuevo trabajo, esta persona dijo que habló con un terapeuta sobre cómo establecer límites entre el trabajo y la vida. Hasta ahora, dijeron que su salud mental ha mejorado.