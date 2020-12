Un anuncio de video de Nike Japón contra el acoso y el racismo que presenta a atletas birraciales y de otras minorías, como algunos de ascendencia coreana, provocó una fuerte respuesta en internet, que incluyó llamados a boicotear a la compañía.

Japón se ha enorgullecido tradicionalmente de ser racialmente homogéneo, aunque los atletas exitosos de raza mixta como la estrella del tenis Naomi Osaka están desafiando esa imagen.

El comercial, “Keep Moving: Yourself, the Future” (Sigue Moviéndote: Tú, el Futuro”), lanzado el 30 de noviembre, muestra a varias adolescentes siendo acosadas en la escuela por su raza u otras diferencias, pero que finalmente encuentran confianza a través de su destreza en el fútbol.

Una escena muestra a una niña cuyo padre es negro rodeada de compañeros de estudio, chillando y tirando de su cabello.

El video, visto 14.1 millones de veces en la cuenta de Nike Japón en Twitter hasta el mediodía hora local (0300 GMT) del miércoles, había recibido 63,000 me gusta, pero también una cascada de comentarios críticos de muchos que prometieron no volver a comprar productos Nike.

“Hoy en día, a menudo ves a una o dos personas de diferentes nacionalidades yendo a la escuela perfectamente en paz. La que tiene prejuicios es Nike”, escribió un usuario llamado “hira1216”.

Otro preguntó: “¿Es tan divertido culpar a Japón?”.

Aunque los aficionados japoneses de los deportes han celebrado a Osaka, quien tiene a Nike como patrocinador y hace un cameo en el anuncio, una vez fue representada como un personaje de dibujos animados por otro patrocinador, Nissin, con piel pálida y cabello castaño claro, mientras dos comediantes dijeron que “necesitaba un poco de lavandina”.

Nike Japón no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios sobre la respuesta, pero dijo en su página web que cree en la naturaleza transformadora de los deportes.

“Hemos escuchado durante mucho tiempo las voces de las minorías, apoyado y hablado por causas que se ajustan a nuestros valores”, agregó.

“Creemos que los deportes tienen el poder de mostrar cómo es un mundo mejor, unir a la gente y alentar acciones en sus respectivas comunidades”, concluyó.