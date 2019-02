América Móvil gana cuatro millones de usuarios con su compra a Telefónica

América Móvil, propiedad del séptimo empresario más rico del planeta, Carlos Slim, extendió su influencia en Centroamérica con la compra de Telefónica en Guatemala y El Salvador por US$ 648 millones. De acuerdo con la información que emitió la multinacional a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el grupo se hizo con 100% de las participaciones de Telefónica Móviles Guatemala (US$ 333 millones) y a 99.3% de Telefónica Móviles El Salvador (US$ 315 millones).

“AMX consolida su posición como uno de los proveedores líderes en servicios de telecomunicaciones en Centroamérica y fortalece su posición en ambos países para continuar prestando servicios de telecomunicaciones integrados y se posiciona para prestar servicios de nueva generación, incluyendo 5G”, dice el documento emitido al mercado.

Con esta operación, la compañía de telecomunicaciones, que es conocida como Claro en Perú, superaría la barrera de los 280 millones de usuarios en los 21 países en que opera, lo que la convierte en la marca número 347 más valorada del planeta con un precio de US$ 5.937 millones según Brand Finance.

“Claro está ranqueado dentro de las 500 mejores marcas gracias a su número de ingresos multiplicado con la tasa de regalías y más de la veintena de países en los que opera, siendo un representante sólido de América Latina”, señaló David High, director global de la firma Brand Finance.

Con la transacción, el conglomerado mexicano también aumenta su participación de mercado en Guatemala y se perfila como un competidor directo de Millicom, dueño de Tigo. De acuerdo con la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), Claro poseerá 46.84% de cuota en los suscriptores contra el 53.16% que ya tiene Tigo, lo que significaría 303,200 usuarios adicionales.

En el caso de El Salvador, América Móvil busca una mayor penetración en el mercado, donde, según datos de la Siget, hay 9.3 millones de usuarios móviles y 6.4 millones de habitantes, los que significaría un incremento de clientes de 3.5 millones usuarios con una participación en el país de 38%.

Comportamiento de las acciones



Durante el tercer trimestre del año pasado, América Móvil registró una utilidad neta de $18,631 millones de pesos mexicanos (US$ 993.1 millones). Esto significó un crecimiento de 7.7% respecto al mismo periodo en 2017. De acuerdo con la empresa, la expansión se dio gracias al aumento de suscriptores en los planes pospago, incluyendo Brasil (472.000), México (184.000) y Colombia (100.000), lo que le dio un crecimiento de 7.6%.

Diario La República (Colombia)

Red Iberoamericana de Prensa Económica (Ripe)