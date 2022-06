El llamado documento de Concepto Estratégico delineará las prioridades de la alianza para la próxima década, y los líderes de la OTAN lo aprobarán en una cumbre en Madrid esta semana. La versión anterior, publicada en el 2010, no mencionaba a China y se refería a Rusia como socio, redacción que se descartará.

Los aliados no llegarán a catalogar a China un adversario, dijeron las personas que se negaron a ser nombradas al tratarse de un tema confidencial. Se espera que el documento resalte las preocupaciones respecto a China en áreas como la ciberseguridad y la desinformación, así como el control de la infraestructura crítica y el cumplimiento del orden internacional basado en reglas.

Los aliados de la OTAN han estado discutiendo la redacción de la perspectiva durante meses. El lenguaje sobre China ha sido un obstáculo particularmente difícil para equilibrar los diferentes intereses de los aliados, con Estados Unidos adoptando una postura dura sobre Pekín. Varios aliados europeos, incluida Alemania, que tiene estrechos vínculos económicos y comerciales con China, han buscado una postura moderada en el documento.

Las negociaciones sobre el texto están en curso y está sujeto a cambios antes de que los líderes lo aprueben.

Los aliados pueden acordar permanecer abiertos a interactuar con China, dijeron las personas. Por el contrario, se llamará a Rusia una “amenaza directa” a la seguridad de la alianza y cualquier cambio en las relaciones dependerá de que Moscú detenga lo que la OTAN llama su comportamiento agresivo y cumpla con el derecho internacional.

”El diálogo significativo por el que trabajamos durante tantos años no está sobre la mesa, no está funcionando simplemente por el comportamiento de Rusia: han elegido la confrontación sobre el diálogo”, dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg a periodistas el lunes. “Lamentamos eso, pero por supuesto tenemos que responder a esa realidad”.

Al estilo de la Guerra Fría

Parece poco probable que esa relación se restablezca pronto, según Mary Elise Sarotte , profesora de estudios históricos en la Universidad SAIS Johns Hopkins y autora de “Not One Inch: America, Russia, and the Making of Post-Cold War Stalemate”.

”Parece claro que la OTAN y Rusia se dirigen a relaciones al estilo de la Guerra Fría durante un período prolongado”, dijo Sarotte , y agregó que habría diferencias ya que Putin no está tratando de restaurar el comunismo y no sería tan bipolar como en el siglo 20.

Tras el anuncio de Rusia y China de una “asociación sin límites” y una tendencia de los funcionarios chinos a difundir desinformación rusa sobre la invasión de Ucrania por parte de Moscú, los aliados ven un patrón creciente entre los dos y la necesidad de comenzar a abordarlo, dijo un funcionario.