Alemania dejó de recibir gas ruso este lunes por el gasoducto Nord Stream, como estaba previsto por el gestor de la infraestructura para su mantenimiento, pero las autoridades de Berlín temen un corte definitivo y alertaron de una situación de emergencia si no se reanudan los envíos.

El Gobierno alemán no quiso especular sobre lo que pasará después del día 21, fecha oficial en la que deberían acabar las tareas de mantenimiento y quedar restablecido el flujo de gas ruso, aunque reconoció que la situación es “tensa” y “muy seria”.

Susanne Ungrad, portavoz adjunta de Economía, aseguró que “a fecha de hoy la seguridad del suministro está garantizada” y agregó que por el momento no se plantea declarar el próximo nivel en el plan de emergencia del gas, que implicaría la intervención del Estado en el mercado para regular el flujo.

Desde el pasado día 23 está en vigor el nivel de alerta del plan de emergencia, declarado entonces ante la disminución del suministro procedente de Rusia y los elevados precios.

El ministro de Economía y Clima, el verde Robert Habeck, señaló entonces que el nivel de alerta, según el reglamento de la Unión Europea (UE), se declara cuando se produce una interrupción del suministro de gas o una demanda excepcionalmente alta que cause un empeoramiento considerable del suministro.

No obstante, declarado este nivel, el mercado sigue siendo capaz de hacer frente a esta interrupción o demanda sin necesidad de adoptar medidas no basadas en el mercado.

El 30 de marzo, el gobierno había declarado la fase de alerta temprana, la primera de tres niveles del plan de emergencia del gas, como medida preventiva entonces ante una posible escalada y un cierre del suministro por parte de Rusia

A la fase de alerta temprana pueden seguir el nivel de alerta, vigente en la actualidad, y el nivel de emergencia, aunque la portavoz de Economía señaló que una vez finalizadas las tareas de mantenimiento de Nord Stream, el gas ruso “debería volver a fluir de manera regular, sea en la cantidad que sea”.

No obstante, la portavoz reconoció que a este respecto llegan “señales muy diferentes” de Rusia, al igual que ya había hecho horas antes Klaus Müller, presidente de la Agencia Federal de Redes, la autoridad reguladora de los mercados de redes en Alemania.

“Hay portavoces del Kremlin que dicen que, en combinación con la turbina de Siemens, se puede volver a suministrar mucho más. Pero también ha habido declaraciones muy marciales del Kremlin. Para ser sinceros, nadie lo sabe”, declaró a la televisión pública ZDF.

El gigante gasístico Gazprom había esgrimido precisamente problemas con las revisiones técnicas de las turbinas de la empresa alemana Siemens que se emplean en las estaciones de bombeo al anunciar en junio pasado dos reducciones consecutivas de los suministros de gas a través del Nord Stream, primero una de un 40% y luego otra adicional de 33%.

Canadá ha accedido a enviar a Alemania una turbina que se encontraba en reparación para no tener que entregarla directamente a Gazprom y no violar así las sanciones impuestas a Moscú, con lo cual, según la portavoz adjunta del gobierno alemán, Christiane Hoffmann, “de hecho queda eliminada la razón por la cual no debiera fluir más gas”.

“Pero hay varios escenarios según los cuales entraríamos en una emergencia de gas. Eso significaría que habría muy poco gas”, dijo Müller, quien precisó que “el peor de los casos, es decir, si realmente ya no llegara gas desde Rusia”, tiene “muy, muy mal aspecto”.

En su informe diario actualizado hoy con datos recogidos hasta las 6:00 de la madrugada, la Agencia Federal de Redes señala que “la situación es tensa y no se puede descartar un deterioro”, aunque subraya que el suministro de gas en Alemania actualmente es estable y la seguridad del suministro está garantizada.

Confirma que los flujos de gas a través de Nord Stream 1 “están actualmente al 0%” debido a las tareas de mantenimiento, que se realizan anualmente y se prolongarán hasta el 21 julio, periodo durante el cual “no se suministrará gas de Rusia a Alemania” a través de este gasoducto.

El mercado cuenta con que se podrá almacenar menos gas, agrega el informe.

En general, los depósitos en Alemania están llenos hasta al 64.6% y se aspira a niveles de 80% el 1 de octubre y de 90% el 1 de noviembre para poder afrontar los meses fríos.

“La situación del flujo de gas es estable, los operadores de la red no han informado de ninguna interrupción”, subraya la Agencia Federal de Redes.