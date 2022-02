Alemania aspira a suavizar las restricciones de viaje derivadas de la pandemia del coronavirus el próximo 4 de marzo, cuando expira la actual normativa al respecto y en vista de que el país ha dejado atrás el pico de la ola causada por la variante ómicron.

El portavoz adjunto del ministerio de Sanidad, Oliver Ewald, señaló, en una rueda de prensa ordinaria, que el gobierno tiene previsto que el nuevo decreto, que contempla una adaptación a la nueva situación de la clasificación de las zonas consideradas de riesgo y las reglas de cuarentena, entre en vigor el próximo día 4.

Así, está previsto que figuren en la lista de zonas consideradas de alto riesgo ya únicamente aquellos países con presencia de variantes más peligrosas que ómicron, como puede ser la delta.

La clasificación como zonas de riesgo por variante del virus se mantendrá para aquellos países en los que aparezca una nueva mutación con características particularmente preocupantes como, por ejemplo, que las vacunas existentes no ofrezcan protección.

De esta manera, los viajeros que regresen de países con la variante ómicron, ya no deberán rellenar un registro a su entrada al país ni guardar cuarentena en caso de no contar con pasaporte COVID, aunque deberán seguir presentando un test negativo en caso de no estar vacunados.

La incidencia acumulada sigue cayendo en Alemania y se sitúa en 1,278.9 nuevos contagios por cada 100,000 habitantes, frente a 1,306.8 ayer y 1,401.0 hace una semana, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados esta madrugada.

Las autoridades sanitarias notificaron 209,052 nuevos positivos y 299 muertos con o por COVID en 24 horas, frente a 219,972 u 247 hace una semana, mientras los casos activos rondan los 3′615,900.

Hasta el martes, el 76.2% de la población (63.4 millones de personas) había sido vacunada, el 75.2% (62.6 millones) con la pauta completa, mientras el 56.5% (47.0 millones) había recibido ya una dosis de refuerzo.

Por otra parte, el portavoz de Sanidad señaló que el proceso de suministro de la primera remesa de la vacuna Nuvaxovid, de la farmacéutica estadounidense Novavax, está en marcha y que se espera llevar a cabo el reparto a los diferentes estados federados en la segunda mitad de semana.