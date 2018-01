Aerolíneas de EE.UU. apuestan por Cancún pese a la violencia

Las aerolíneas estadounidenses están apostando a que los turistas estadounidenses seguirán acudiendo en masa a Cancún a pesar de la creciente violencia en México y a una advertencia del Departamento de Estado.

Southwest Airlines Co., Spirit Airlines Inc. y Delta Air Lines Inc. están agregando vuelos a la ciudad costera. United Continental Holdings Inc. está utilizando uno de sus aviones más grandes una vez por semana para realizar la ruta Chicago-Cancún.

Los vuelos adicionales sugieren un crecimiento estable en el turismo de Estados Unidos incluso después de que el Departamento de Estado dijera que las guerras territoriales entre bandas de delincuentes estaban alimentando un aumento en la violencia en dos estados mexicanos, incluido donde se encuentra Cancún. El principal destino de playa de México también podría captar visitantes de otros destinos del Caribe que sufrieron daños severos por huracanes.

"Se convirtió rápidamente en nuestro mercado internacional más grande", dijo Steven Swan, director de planificación internacional de Southwest. Es común que el tráfico se recupere luego de hundirse brevemente debido a las advertencias de viaje, dijo. "Las personas tienden a tener una memoria relativamente a corto plazo".

Desde la perspectiva de las aerolíneas, los vuelos de Cancún son un buen negocio debido a sus costos más bajos, el alto número de pasajeros y las fuertes ventas de alcohol, dijo Mark Drusch, consultor y exejecutivo de aerolíneas. American Airlines Group Inc. tiene más vuelos a Cancún que a cualquier otro destino internacional, dijo la vocera estadounidense Kristen Foster.

Aumento del tráfico

El tráfico internacional de pasajeros al complejo hotelero más grande de México ha aumentado desde que el Departamento de Estado de EE.UU. emitiera una advertencia de viaje el 22 de agosto. En noviembre aumentó 6,3 por ciento respecto al año anterior y ha aumentado más de 8 por ciento este año, según el operador del aeropuerto regional.

Sin dudas, algunas de las noticias que salieron de las ciudades costeras mexicanas este año han sido desalentadoras. Transeúntes inocentes en Quintana Roo, donde se encuentra Cancún, y algunos otros destinos mexicanos se han visto envueltos en tiroteos entre pandillas delincuenciales, señaló la advertencia de EE.UU. Cinco personas murieron en enero en un club nocturno en Playa del Carmen, cerca de Cancún.

Pero tales advertencias "no son lo más importante" para las personas que simplemente buscan relajarse, dijo Drusch. Quintana Roo recibe alrededor de 10 millones de turistas al año y representa un tercio de los visitantes internacionales de México.

’Incidentes terribles’

Con todas las noticias sobre tiroteos masivos y tensión racial en EE.UU. este año, el vecino del norte de México parece igual de peligroso, dijo Clark MacPherson, residente de Vancouver. El golfista profesional estaba tratando de decidir entre Cancún y Nashville o las Carolinas para su reciente luna de miel. Debido a todos los "terribles incidentes" en EE.UU., México "parecía ser la opción más segura", dijo.

Las aerolíneas que expandieron sus vuelos a la región en los últimos meses incluyen Southwest, que en noviembre anunció dos nuevas rutas de temporada hacia la ciudad turística mexicana desde Pittsburgh y Raleigh-Durham, Carolina del Norte, y Spirit, que está agregando servicios todo el año desde Baltimore/Washington y Chicago. Delta agregó este mes un tercer vuelo diario desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York a Cancún, y agregó otro vuelo desde Boston.