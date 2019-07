Un adolescente gana US$ 3 millones en un torneo de Fortnite en EE.UU.

El adolescente estadounidense Kyle Giersdorf ganó US$ 3 millones el domingo en Nueva York después de ganar el primer premio en un torneo para el popular juego online Fortnite.



Geirsdorf, de 16 años y residente en Pensilvania, fue uno de los cerca de 100 jugadores que compitieron por un total de US$ 30 millones en premios en metálico, ya que la creciente popularidad de los videojuegos y los juegos en internet han atraído altas inversiones y han alimentado el emergente deporte profesional.

Los ingresos globales de los eSports, o torneos de deportes electrónicos, alcanzarán los US$ 1,100 millones en 2019, un 27% más que el año pasado, gracias a los ingresos por publicidad, patrocinio y venta de derechos a medios de comunicación, según un informe publicado a principios de este año.



Jugando bajo el nombre de “Bugha”, Giersdorf ganó en la categoria individual del torneo al anotar 59 puntos, 26 más que su competidor más cercano “psalm”, según la tabla de clasificación del Campeonato Mundial de Fortnite, publicada en el sitio web del juego.

“Ni siquiera se puede explicar con palabras. Estoy muy contento”, dijo Giersdorf en una entrevista al término del evento en el Arthur Ashe Stadium de Queens, Nueva York, publicada por los organizadores en Twitter. “Todo lo que he hecho, el trabajo, está todo pagado. Es una locura”.



Lanzado en 2017, la popularidad de Fortnite ha ayudado a Epic Games a alcanzar una valoración de US$ 15,000 millones el pasado año. El juego es un competidor directo de Apex Legends, de Electronic Arts Inc, y de PlayerUnknown’s Battlegrounds, de la china Tencent Holdings Ltd.

En conjunto, el mercado mundial de videojuegos y juegos electrónicos, excluyendo los ingresos de eSports, generará US$ 152,100 millones en 2019, un 9.6% más que el año pasado, según un informe de la firma de análisis de juegos Newzoo.